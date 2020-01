Junts per Reus i ERC es reparteixen la presidència d'empreses municipals

Pellicer delega Aigües de Reus i Serveis Funeraris en Llauradó i Flores, i els organismes els lideraran Caelles, Prats i Recasens

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:06

ERC presidirà, a través de la persona de Marina Berasategui, el Consell d’Administració de Reus Mobilitat i Serveis (RMS) que en el mandat 2015-2019 havia estat liderat per Marc Arza (Junts per Reus). Aquesta societat municipal se suma a les que el partit republicà ja va obtenir en un primer repartiment, coincidint amb la celebració de diverses juntes generals, al juliol: Hospital Sant Joan –i CMQ i Gecohsa, pendent de la reestructuració del mapa sanitari pel traspàs al CatSalut–, que fins el 26-M estava en mans de la nova vicealcaldessa Noemí Llauradó i quedarà ara dirigit per Òscar Subirats; i Reus Transport, que va ser anteriorment responsabilitat d’Arza i que passa igualment a mans de Berasategui en aquesta nova etapa. Ella mateixa serà, doncs, l’única regidora que aglutini més d’una presidència a les societats municipals, amb un total de dues, tal com havia passat anteriorment amb Arza, que en tenia tres i que al maig va optar per apartar-se de la primera línia política.

La resta de les empreses, que són Reus Esport i Lleure (Rellsa) i Reus Desenvolupament Econòmic (Redessa), les liderarà Junts per Reus a través de Pep Cuerba –qui relleva així en el càrrec a Jordi Cervera (Ara Reus)– i Teresa Pallarès, que agafa el testimoni d’Arza. Junts per Reus encapçalarà també Reus Serveis Municipals (RSM), la pedra angular de les SAMs, directament amb l’alcalde, Carles Pellicer, que ja explicava a l’estiu que la posició li pertoca «per estatuts, sempre és així, no es tracta d’una qüestió política».

RSM té dues un total de divisions, Aigües de Reus i Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. En els casos la presidència penja de Pellicer però aquest designa un regidor per a cada divisió. Pel que fa a Aigües de Reus, Llauradó (ERC) ocuparà aquesta posició en detriment de Daniel Rubio (Ara Reus) i Montserrat Flores es queda el lloc que va gestionar Joaquim Enrech (Junts per Reus). Les dues divisions, doncs, tindran al capdavant una regidora del partit republicà.

El darrer moviment en aquest sentit va completar-se a mitjans de desembre, quan tot just va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) un edicte de modificació de la delegació de competències de Llauradó per «ampliar-ne les de matèria de gestió de l’aigua». I es concretava en atribuir a la vicealcaldessa «l’estudi, la definició i les propostes d’estratègies, plans, projectes, directrius en relació als serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament de les aigües residuals, autoritzar la suspensió del servei d’abastament» i «la presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, els plans, projectes i directrius d’actuació», entre altres qüestions dins del mateix àmbit.

La vinculació amb les regidories

La distribució de poder fruit de les darreres eleccions municipals i del pacte quallat entre Junts per Reus (9.643 vots, 7 regidors), ERC (7.434 vots, 6 regidors) i Ara Reus (2.793 vots, 2 regidors) col·loca, doncs, RSM, Rellsa i Redessa sota la batuta de Junts; deixa el Grup Salut, Reus Transport i Redessa en l’òrbita d’ERC; i arrabassa a Ara Reus, en conseqüència, la presidència que ostentava, la de Rellsa. Resultat de les llargues i complexes negociacions per formar una entesa que va passar per multitud d’escenaris possibles i es va acabar de tancar sobre el xiulet final, ERC guanya territori en les dues divisions d’ERC que abans van pertànyer a Junts i Ara Reus.

Sobre els tres organismes autònoms també hi ha hagut amb l’inici del nou mandat un seguit de canvis considerables. Carles Prats (ERC) presidirà el Consell de l’IMFE Mas Carandell en detriment de Rubio (Ara Reus). Al seu torn, Montserrat Caelles repetirà amb el de l’Agència Reus Promoció però ha cedit el lloc de l’Institut Municipal Reus Cultura a Daniel Recasens (ERC).

En els organismes, la vinculació amb les regidories resulta especialment estreta –més que en les societats municipals–, fet pel qual la lògica de les carteres dibuixa les presidències dels respectius Consells d’Administració: Prats, una de les noves cares del consistori, és regidor d’Empresa i Ocupació; Caelles, que abans havia compaginat Cultura i Promoció de Ciutat es queda només amb aquesta última i hi afegeix la nova regidoria de Relacions Cíviques; i Recasens, que també s’estrena a l’Ajuntament, copa Cultura i Política Lingüística i Educació.