El CUAP Sant Pere atén les urgències de matí i tarda amb un únic metge per torn

Actualitzada 15/01/2020 a les 09:32

Des del 30 de desembre, el CUAP Sant Pere «s’ha quedat, durant el dia, només amb dos metges, un pel torn de matí i un pel de tarda» més un altre doctor que «no està a jornada completa i baixa quan hi ha col·lapse o alguna aglomeració». Aquests dos, acompanyats cadascun d’ells per un resident, «han de fer front a totes les urgències» que arriben. Ho denuncia el sindicat USITAC, que detalla que, a finals d’any, va tenir lloc «un trasllat i una baixa que no s’han cobert» i que s’afegeixen a una reducció de jornada. Per això, «de cinc metges que hi havia, s’ha passat ara a dos i mig».

El sindicat lamenta que «la situació no és sostenible» per tot el volum de pacients de Reus i la comarca que atén diàriament el CUAP –des del qual també es realitzen desplaçaments a domicilis– i demana «que es contracti de manera immediata dos metges més per tornar a l’organització que hi havia abans del 30 de desembre: dos per torn en matí i tarda, a banda dels residents que puguin continuar tal com estan». USITAC apunta que les baixes de doctors «no es cobreixen no per manca de diners ni de metges, sinó per les condicions laborals que s’estan oferint» i detalla que «les condicions dels d’urgències no estan equiparades amb les dels metges que treballen al CAP». «Al CUAP, després de fer una guàrdia, si toca doblar torn simplement s’empalma i no es disposa d’una agenda toba que permeti descansar», precisa Josep Tutusaus, secretari general d’USITAC.

Tutusaus també recorda que «el CUAP es vol fer servir com una descàrrega de pressió de les urgències de l'Hospital Sant Joan». I que «quan es dona un repunt de les visites, com pot ser en època de grip, tot plegat es torna encara més necessari». «Ja que s’ha fet tota una ampliació d’instal·lacions, seria normal oferir un servei positiu», conclou.

Un altre zelador de nit

Aquesta no és l’única reclamació que té el sindicat en l’àmbit del personal. USITAC també demana que es contracti un segon zelador per al torn de nit. Tutusaus explica que «en tenim dos per al torn de matí i dos per al de tarda, però a la nit només n’hi ha un». «Cal que siguin sempre dos», afegeix, «perquè es tracta d’un treballador que ha de fer funcions diverses: atendre les persones que s’acosten al taulell, traslladar pacients si han d’anar en cadira de rodes, moure lliteres i altres coses que requereixen un temps i que impliquen que, si està fent una cosa, no pot fer l’altra perquè és una sola persona». A més, «el personal de seguretat només el tenim en cap de setmana, però entre setmana no hi és», de manera que «resulta convenient que hi hagi alguna persona atenent a l’entrada, cosa que es podria garantir sempre si durant la nit també hi hagués dos zeladors, que són els necessaris per a un espai així».