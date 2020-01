Belavia Airlines exhaureix en hores els bitllets de la ruta Reus-Minsk

Actualitzada 15/01/2020 a les 14:52

Els bitllets de la ruta regular Reus-Minsk que la companyia Belavia Belarusian Airlines va posar a la venda el 9 de gener es troben ja pràcticament exhaurits. Tal com detallen des de l’aerolínia al Diari Més, ahir a primera hora ja només era possible fer reserves per a quatre dates: anada des de Reus els dies 4 i 7 de juny i tornada des de Minsk el 6, el 24 i el 27 de setembre. Per això, Belavia estudiarà si fa una ampliació de l’operativa.

La connexió, tal com va avançar ahir aquest rotatiu, ofereix ara dos vols setmanals, d’anada i tornada, en dijous i diumenge. El trajecte té una durada aproximada de tres hores i 45 minuts, de manera que l’avió sortirà de Minsk a les 8.45 h. (hora bielorussa), aterrarà a Reus i partirà de tornada a les 12.45 h. (hora local) cap al país d’Europa de l’Est, a on arribarà a les 17.10 h. Els preus, tal com detallen des de Belavia, són «a partir d’uns 105 euros només anada i 218 euros anada i tornada», en ambdós casos reservant amb l’anomenada tarifa light.