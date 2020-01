La Cambra de Reus reclama un front comú per defensar el territori del «desgavell» ferroviari

Actualitzada 14/01/2020 a les 13:23

El president de la Cambra de Reus, Jordi Just, ha demanat un front comú al territori davant el «desgavell» ferroviari que, al seu parer, ha comportat la posada en servei de la variant de Vandellòs del corredor mediterrani. En una trobada aquest dimarts mb la premsa, Just ha insistit que cal potenciar les infraestructures per millorar la competitivitat de les empreses i per donar un bon servei als 350.000 habitants de la zona. Just ha afirmat que les cambres ja estan alineades i ha instat les institucions a treballar, també, «tots a una» i de forma «col·lectiva» per aconseguir les millores que reivindiquen. Una d'elles ha de ser la construcció de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus, que la Cambra considera que seria «rendible».El màxim dirigent de l'ens empresarial ha mantingut un to molt crític amb la situació de les infraestructures a la demarcació, que s'ha vist agreujada amb la reordenació ferroviària. «Que no hi hagi la intermodal i que veiem passar els trens de llarg sembla una pel·lícula de Berlanga», ha manifestat. Segons Just, també cal denunciar l'estat «de vergonya» de la línia R15 cap a Riba-roja, on ha dit que, degut a la manca d'inversió, els trens no poden circular-hi a una velocitat adequada pel risc de descarrilament.Jordi Just ha lamentat també que ningú no alci la veu davant el fet que la nova via doble de la variant de Vandellòs s'hagi configurat en ample ibèric i no europeu. Davant d'aquesta situació, el president ha admès que, pel seu compte, la Cambra hi té poc marge de maniobra. «Hauríem d'anar tots a una perquè la qüestió del tren és un desgavell tan gros que, entre tots ja ens costarà, però per separat segur que no ho aconseguirem», ha indicat.En matèria viària, la Cambra de Reus també manté la demanda de desdoblament de la carretera N-420. La petició compta amb el suport de la Cámara de Teruel i la institució també vol implicar-hi el port de Tarragona i la resta de cambres de la demarcació. «Per als camions de pinso la carretera N-420 és un destorb que encareix la matèria primera i els costos de producció», ha il·lustrat Just.El president de la Cambra de Reus ha cridat també a posar damunt la taula l'impacte negatiu que té en l'economia catalana la manca d'inversió en infraestructures i el dèficit fiscal. «Quantes coses podríem haver arreglat amb tots aquests milions?», s'ha preguntat. A més, el dirigent de l'ens ha posat l'accent en la necessitat del desplegament de la fibra òptica als polígons.D'altra banda, el president de la Cambra ha explicat que preveuen obrir delegacions a totes les comarques del seu àmbit –la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i la Conca de Barberà-, mitjançant acords amb els respectius consells comarcals. Just també ha reiterat que la junta de la Cambra treballa en els usos que s'han de donar a la Llotja, tot i que ha declinat donar-ne més detalls.