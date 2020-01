L'Aeroport posarà en marxa al juny la primera ruta regular amb Bielorússia

Belavia Airlines oferirà 2 vols setmanals fins al setembre i durà a la Costa Daurada un turista «de litoral, familiar i similar al rus»

Actualitzada 13/01/2020 a les 20:28

Al juny d’aquest 2020, i coincidint amb l’entrada en la temporada turística, l’Aeroport de Reus estrenarà una ruta regular amb la capital de Bielorússia, Minsk, destinació amb què la infraestructura connectarà per primer cop en la seva història. L’enllaç l’operarà l’aerolínia Belavia Belarusian Airlines, que oferirà dos vols setmanals, d’anada i tornada, en dijous i diumenge. El trajecte té una durada aproximada de tres hores i 45 minuts, de manera que l’avió sortirà de Minsk a les 8.45 h. (hora bielorussa), aterrarà a Reus i partirà de tornada a les 12.45 h. (hora local) cap al país d’Europa de l’Est, a on arribarà a les 17.10 h.

La companyia fa promoció de l’Aeroport de la capital del Baix Camp com «el més convenient per als turistes que trien l’assolellada Costa Daurada com a lloc de descans» i desitja que la nova ruta «permeti als nostres passatgers viatjar als seus llocs turístics preferits». El vol inaugural s’enlairarà el 4 de juny. Els preus, tal com detallen des de Belavia, són «a partir d’uns 105 euros només anada i 218 euros anada i tornada», en ambdós casos amb l’anomenada tarifa light. Els bitllets ja estan a disposició dels viatgers a través del web de l’aerolínia i es poden adquirir directament tant des de Bielorússia com des del territori, ja que no estan lligats a paquets turístics.

Cultura, ‘shopping’ i bon temps

Marta Farrero, directora tècnica del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona que forma part també de la Taula de l’Aeroport de Reus, confirma al Diari Més l’enllaç entre l’Aeroport de Reus i l’Aeroport Internacional de Minsk i precisa que «d’inici està previst que s’allargui fins al mes de setembre però el nombre de places que s’acabin oferint finalment depèn molt de la quantitat de bitllets que la companyia vengui fins a l’abril». En relació a la destinació, diu que «havíem estat contactant amb diferents països de l’Est i Bielorússia era un d’ells». «Feia almenys dos o tres anys que ja treballàvem per tal de concretar una operativa», afegeix Farrero, que diu que «la darrera trobada que vam tenir va ser al juny, acompanyats per agents de viatges receptius de Salou. Allà vam acabar de tancar serrells per definir si es podia materialitzar alguna cosa i han decidit iniciar l’operativa regular al juny i fins el 27 de setembre. Ara, caldrà veure com evolucionen les vendes i si l’operativa va més enllà».

L’obertura d’un mercat nou, com ho és aquest, «sempre resulta una bona notícia», sosté la directora del Patronat, que destaca que «és la primera vegada que Reus té una connexió amb Bielorússia». Minsk era un dels objectius perquè «nosaltres som molt coneguts ara a Rússia. Tots els països de l’Est es miren molt el que fan els russos i, a partir d’aquí, hem anat explorant la proposta de la nostra destinació en diferents trobades. Els nostres empresaris també han anat explicant, a través d’accions promocionals, les possibilitats de la nostra destinació per a famílies. I, al final, els hem convençut». El turista bielorús és «vacacional, de litoral, de família, i molt semblant al rus». Els bitllets estan oberts a qualsevol que els vulgui adquiri i «els operadors turístics també reservaran places». Farrero destaca «tota la feina en equip amb els empresaris, les agències, els hotelers, o Salou, Cambrils, Vila-seca, la Pineda, Tarragona o també la Taula de l’Aeroport, que donen lloc a resultats com aquest».

Sobre què pot oferir el territori a qui agafa una avió des de Minsk per visitar la Costa Daurada, Farrero assegura que «la nostra és una oferta de família i litoral però que sempre està complementada amb cultura, amb gastronomia, enoturisme i shopping, que és el que busquen. L’oferta cultural, més enllà del sol i platja, és molt important, tot i que evidentment venen a gaudir del bon temps». Minsk, al seu torn, és atractiva perquè permet observar els efectes de la Segona Guerra Mundial i el passat arquitectònic de la Unió Soviètica.

Un milió de passatgers al 2019

Aena va fer públiques ahir les estadístiques del 2019 per a l’Aeroport de Reus, que clou l’any amb 1.046.062 passatgers –un 0,8% més que al 2018–, 17.679 moviments i ni un sol quilo de càrrega transportada.