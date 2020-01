'Els testimonis de Putin', al Documental del Mes de gener del CIMIR

Es projectarà aquest dijous a les 19 hores al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus

Actualitzada 14/01/2020 a les 14:49

Aquest dijous 16 de gener a les 19 hores, tindrà lloc al Centre de la Imatge Mas Iglesias la projecció del Documental del Mes de gener. El film que es projectarà és 'Els testimonis de Putin', una obra del director Vitaly Mansky que ha estat guardonada amb diversos premis. Amb aquesta primera projecció de l'any, el CIMIR canvia de dimarts a dijous el dia de la setmana del Documental del Mes.

El 31 de desembre de 1999 Rússia va conèixer el seu nou i actual president: Vladimir Putin. A través dels testimonis, com el de l’antic secretari general de la URSS Mikhail Gorbatxov, Mansky explica la història sobre com l’actual president va ascendir al poder i ha mantingut la seva posició durant dues dècades. El director ens descobreix les veritables causes i conseqüències de l’operació Successor, l’entramat polític que va fer pujar Putin al poder. Mansky havia estat contractat per seguir i filmar la primera campanya del polític que ben aviat es convertiria en un dels líders més controvertits en l’actualitat.

La pel·lícula està rodada a Letònia, Suïssa, República Txeca i dura 102 minuts. S’emetrà en versió original (rus), subtitulada en català. L’entrada serà gratuïta.