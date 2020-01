El CMQ començarà a atendre a l'antic hospital la segona quinzena d'abril

La direcció sosté que no cal aturar serveis per canviar de lloc i vol reagrupar tota l’activitat en 10 anys

Actualitzada 13/01/2020 a les 21:15

El trasllat de serveis del CMQ a les consultes externes de l’antic hospital es consumarà durant la segona quinzena d’abril, quan l’espai del carrer Sant Joan obrirà portes amb sis plantes de fins a 400 metres quadrats cadascuna. El moviment alliberarà l’Hospital Sant Joan de Reus, a l’avinguda de Josep Laporte, d’activitat privada, en el marc del seu traspàs al CatSalut. I repartirà l’activitat del CMQ entre l’antic hospital i l’edifici de la Clínica Fàbregas, al carrer Gaudí, sobre el qual es va prorrogar recentment el contracte de lloguer per 10 anys. A les noves instal·lacions de l’antic hospital s’engegarà, a l’abril, tota l’activitat ambulatòria: urgències –que passarà dels dos boxs actuals a cinc–, consultes externes, exploracions complementàries i radiologia, i intervencions de cirurgia menor ambulatòria i proves invasives.

Òscar Subirats, regidor de Salut, detallava ahir en una visita a les instal·lacions on resta ubicar ara tota la maquinària mèdica que «amb aquest equipament, el CMQ iniciarà una nova etapa que té dues claus: disposar d’aquests espais, que només són la primera fase però on hi ha la voluntat de traslladar, més endavant, tota l’atenció a través d’una inversió més complexa; i completar el reordenament del mapa sanitari que ha permès mantenir la gestió municipal del CMQ». Al seu torn l’alcalde, Carles Pellicer, valorava que «localitzar l’àmbit sanitari al nucli és una aposta important per la ciutat».

Participació en la salut pública

La directora del centre, Àngels Rius, detallava també ahir la intenció inicial que el CMQ «tingui un paper en la promoció i en l’acompanyament de la salut pública, a través de la prevenció i la cooperació», i recordava l’objectiu que pugui realitzar-se una ampliació de la cartera de serveis. Sobre el trasllat a l’antic hospital, Rius assegurava que es podrà fer «sense interrompre l’activitat». La previsió és executar en un període d’entre 8 i 10 anys una inversió més gran que la que s’ha fet ara –que ha estat de prop de 2,5 milions d’euros– per portar a l’antic hospital el CMQ íntegre.

El CMQ compta amb uns 160 professionals contractats i 220 metges consultors, realitza unes 105.000 visites cada any, 112.000 exploracions complementàries, 4.500 operacions quirúrgiques, 4.200 d’ambulatòries, atén unes 26.200 urgències i dona 5.300 altes. Des del centre estimen que, per les instal·lacions del carrer Sant Joan, passaran unes fins a 2.500 persones al dia, «comptant el pacient i dos o tres acompanyants».

A l’antic hospital, s’ocuparan sis plantes i es reserva la setena per si hi ha necessitats d’ampliació. Al segon soterrani hi haurà els serveis generals i l’espai de diagnòstic per la imatge s’ubicarà al primer soterrani. A la planta baixa hi haurà admissions i urgències, a l’entresòl hi haurà proves invasives i cirurgia menor, i la primera i la segona estaran ocupades per despatxos. En l’obra s’han fet servir llums led i paper de paret que es renta. L’activitat quirúrgica i d’hospitalització que es presta al Sant Joan i una part de consultes externes es concentraran a la Fàbregas.