Sis barris de Reus creen equips i impulsen una lligueta de futbol sala solidària

Actualitzada 13/01/2020 a les 13:26

Sis barris de Reus han confeccionat el seu propi equip de futbol sala i van engegar, ahir, una particular «lligueta solidària» que vol servir per donar un cop de mà a diferents entitats de caràcter social a la zona. En la primera jornada, celebrada al llarg de tot el matí a la pista de l’Escola Teresa Miquel i Pàmies, «s’han recollit uns 215 quilos de pinso i mantes per als gossos que acull el Mas dels Peluts», concretava ahir Valentín Rodríguez, president de l’Associació de Veïns de Mas Vilanova, que explicava que aquesta «és una entitat amb què ja havíem col·laborat alguna vegada anteriorment i que hem cregut oportú que estigués present en aquesta ocasió». La competició esportiva va finalitzar amb un vermut popular on va participar un centenar de persones.

A més de Mas Vilanova, tenen equip propi a aquesta lligueta Mas Pellicer, el barri Immaculada, el barri del Santuari, El Carrilet i Joan Prim. Els encontres es disputen en dos temps de 15 minuts cada un, amb descans, i es juguen «un rere l’altre, no en paral·lel».

Rodríguez expressava ahir, durant el partit dels veïns del Carrilet contra els de Mas Pellicer –i després del debut dels seus davant Immaculada–, que «és una idea que surt de Mas Pellicer i Mas Vilanova i que li vam comentar a quatre entitats més. Llavors, ens vam ajuntar. Va sortir de comentaris, de la intenció de fer alguna cosa benèfica, i finalment aquí ho tenim». «Quedar per jugar ja ho fèiem, alguna vegada, abans», afegia Rodríguez, que deia que «era més informal i més, per dir-ho d’alguna manera, de costellada. Ara, ens ho hem mirat més. Som gent jove i també alguns més grandets que fem el que podem, juguem a futbol, fem esport, donem suport a una bona causa i després fem el vermut». A l’horitzó més immediat hi ha ja «una segona jornada que tindrà lloc a un altre barri encara per decidir». La lligueta «serà rotatòria, anirà passant per diferents punts després d’haver-se iniciat a Mas Vilanova, on hem estat els amfitrions» i neix amb «la idea de continuar, com a mínim, fins a l’estiu. I que cada mes hi hagi una jornada».

Esport i germanor

Rodríguez sosté que «aquesta és una bona forma de fer accions solidàries, passant un bon matí, fent esport i generant germanor entre els barris». Els equips «estan integrats per cinc persones» però «també hi ha reserves. Alguns, com el Carrilet, tenen dos equips, i Mas Pellicer pràcticament en podria formar dos també. La voluntat és anar fent canvis i que molta gent pugui jugar. Tots els equips són mixtes, tenen homes i dones, i també tenen jugadors molt joves i jugadors d’una certa edat. Tothom ha tingut un lloc per participar al projecte». Ahir, en aquesta primera jornada de la lligueta solidària de les associacions de veïns a l’Escola Teresa Miquel i Pàmies, «entre públic i jugadors, hi poden haver vingut al voltant de 100 persones o més», tot i que la xifra va anar augmentant al llarg del matí, a mesura que es disputaven els partits.