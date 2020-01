Reus Promoció present al certamen gastronòmic Madrid Fusión amb la marca 'Vermut de Reus'

La DOP avellana de Reus també serà present, maridant amb el vermut en totes les degustacions

Els propers dies 13, 14 i 15 de gener, l’Agència Reus Promoció participarà a Madrid Fusión, un dels congressos de gastronomia més dinàmics del món. El certamen presenta cada any les últimes tendències del sector de la gastronomia i la restauració, anticipant el que esdevindrà en l’àmbit gastronòmic mundial i afavorint l’apropament a diferents estils de cui na, així com als productes gastronòmics.Reus Promoció serà present en aquest important certamen en un estand ubicat a l’àrea Reale Street Market de la fira, la zona vip de Madrid Fusión, on l’Agència promocionarà la marca 'Vermut de Reus' com a producte gastronòmic. En aquest espai els visitants podran conèixer els diferents vermuts que formen part de la marca - Miró, Iris, Yzaguirre, Rofes, Cori, Olave, Fot-li i Or del Camp - i realitzar la degustació. La DOP avellana de Reus també serà present, maridant amb el vermut en totes les degustacions.La presència de Reus Promoció en aquest certamen també permetrà donar a conèixer a un públic especialitzat en gastronomia les diferents activitats que formen part de la 'Ruta del Vermut de Reus' així com la proposta turística Visit Reus, contribuint en el posicionament la ciutatMadrid Fusión és la gran cita gastronòmica anual, amb una superfície expositiva de més de 18.000 m2 on més de 300 professionals d’arreu del món presenten la qualitat dels seus productes. El públic assistent al certamen (a destacar especialment xefs, professionals de la restauració, «foodies»...) també tenen l’oportunitat de provar, catar i degustar una gran varietat de productes, des dels més tradicionals fins als més vanguardistes. Paral·lelament, en el certamen també es compta amb la presència de destacats professionals de l’alta cuina internacional, alguns d’ells molt mediàtics, que realitzen tallers i conferències al llarg dels tres dies que dura la fira. També es lliurarà el premi 'Cocinero Revelación'.Aquesta acció de promoció és la primera prevista en el pla d’accions de l’Agència per a l’any 2020 i està alineada amb els objectius fixats al Pla Estratègic de Reus Promoció per potenciar el posicionament de Reus com a Capital del Vermut, i promocionar la marca 'Vermut de Reus' entre un públic principalment professional i expert en gastronomia.