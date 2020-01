La Cambra de Comerç de Reus celebra una sessió itinerant del seu Comitè Executiu al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Jordi Just, ha reiterat que «tenim com a objectiu prioritari fer una Cambra més pròxima a tota la nostra demarcació territorial»

La Cambra de Comerç de Reus ha celebrat aquest dilluns una reunió del seu Comitè Executiu al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Durant la mateixa, la presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, ha compartit amb els membres del Comitè Executiu de la Cambra els eixos de les polítiques de promoció econòmica a la comarca per avaluar les línies de col·laboració entre els dos organismes. Carim considera que «és molt positiva aquesta actitud de proximitat de la Cambra». La presidenta del Consell Comarcal ha agraït que l’ens cameral hagi «escoltat els nostres projectes de desenvolupament econòmic perquè la Cambra aglutina les empreses del territori i, per tant, anar de la mà amb ells ens dona més força per aconseguir els nostres objectius». En concret, Gemma Carim ha parlat de «desenvolupament dels polígons, suport al sector agroalimentari, estratègies de posicionament dels productes de la nostra zona», entre d’altres vies de col·laboració.Per la seva banda, el president de la Cambra de Reus, Jordi Just, ha reiterat que «tenim com a objectiu prioritari fer una Cambra més pròxima a tota la nostra demarcació territorial, que inclou el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta». En aquest sentit, Just ha explicat que la Cambra vol «descentralitzar els serveis a les empreses», un objectiu per al que abans «hem d’escoltar, tenir clares les necessitats i inquietuds de la comarca, perquè segur que trobarem sinergies en diversos àmbits».Les sessions itinerants dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Reus són una de les apostes d’aquesta nova etapa a l’ens i tenen com a objectiu apropar la Cambra al territori per tal d’identificar en quins àmbits pot contribuir més a posar el seu gra de sorra en el desenvolupament econòmic i la competitivitat de les empreses de cada àrea.