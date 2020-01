L'Harmonia del Carme incorporarà la figura del gestor d'entitats

Actualitzada 13/01/2020 a les 13:10

L’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme va fer pública ahir la intenció de crear la figura del gestor d’entitats, sense afany de lucre, un càrrec altruista. A la pròxima reunió de la Junta es proposarà aprovar, entre altres temes aquest nou càrrec, vinculat al moviment associatiu. Josep Machado, president de l’AVV, explicava que aquesta decisió «es deu al fet que necessitem estructurar-nos, millorar la funció i l’eficàcia», ja que «cada dia més, estem veient que ens fa falta aquesta coordinació per part d’una persona que assessori».

El que pretén la Junta amb aquest nou càrrec és millorar l’eficàcia de l’aparell directiu en el dia a dia, coordinar i supervisar les diferents gestions de la junta directiva i dels delegats de carrer. Mirarà quin temps de dedicació té cada membre i recordarà als càrrecs de la junta i comissions les seves funcions mirant de fer-les complir en el temps que sigui possible per a un millor funcionament en general. És un càrrec per millorar la gestió integral de l’Associació de Veïns i així aconseguir millorar els objectius com a entitat. L’AVV considera que és important que cada integrant de la Junta directiva assumeixi una responsabilitat col·lectiva a més a més de la seva individual. El gestor s’haurà de sotmetre permanentment als acords i al control de la Junta, de forma perfectament natural. Aquest càrrec es triarà entre les cinquanta persones que componen la junta i delegats de carrers que es vulguin presentar i sortirà escollit per votació, el càrrec del gestor a banda de l’aprovació a la propera junta serà ratificat i aprovat en la propera assemblea general, que se celebrarà el mes de febrer. L’entitat considera que la figura del gestor d’entitats pot ser un element clau en el funcionament de l’Associació.

Comissió de Coordinació

La primera reunió de la Comissió de Coordinació del barri del Carme serà el pròxim 16 de gener, on s’analitzarà el pla d’actuació sobre arquitectura i habitatge. A la reunió, Machado explicava que «assistirà l’Alcalde, regidors, un enginyer, un arquitecte, un assessor de l’associació i dos vocals de la junta».

La comissió abordarà els temes de treball per àmbits geogràfics per guanyar en efectivitat i es va acordar que el primer àmbit serà l’entorn de la plaça de Sant Benet.

La segona reunió, prevista pel febrer, serà per treballar conjuntament en matèria de seguretat. La comissió va cear-se el passat mes de desembre amb l’objectiu de que aquesta es reuneixi un cop al mes per abordar diversos temes d’interès i articular un espai de seguiment.