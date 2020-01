L'espai 'El Park Güell de Gaudí' es consolida entre els atractius turístics

Actualitzada 12/01/2020 a les 21:30

L’espai El Park Güell de Gaudí al Gaudí Centre reforça i enriqueix l’experiència de la visita tant a l’edifici com a la ciutat de Reus consolidant-se com a un atractiu turístic. Aquesta ampliació a la segona planta del Gaudí Centre permet incrementar la informació sobre el Park Güell i millorar la didàctica de l’espai expositiu.

El Gaudí Centre segueix sent la porta d’entrada dels visitants de la ciutat i l’indret patrimonial més visitat dels que gestiona Reus Promoció. Un total d’11.892 persones van visitar el passat estiu l’edifici, xifra que representa un increment del 7% respecte el mateix període de l’any 2018. El turista rus segueix sent el més nombrós i representa el 42% dels visitants internacionals del centre. Polina Ivanchik pertany a aquest gran grup de turistes russos. Després d’interactuar amb la maqueta que inclou el muntatge de la Sala Hipòstila del Park Güell, assegura que «realment m’ha sorprès aquesta exhibició, la trobo molt interessant i considero que els elements interactius donen una riquesa i un valor afegit a aquest espai». Ivanchik ja havia conegut la figura de Gaudí a Barcelona en altres ocasions, visitant el Park Güell, però considera que «aquesta exhibició mostra una visió més àmplia». Ilia Subochen, que també es troba a Reus com a turista i ha decidit visitar el centre atret per la història de l’arquitecte, comenta que «hi ha moltíssima informació, he estat molts cops a Barcelona i al Park Güell, però allà no hi ha cap explicació, jo l’anava buscant per internet». Considera, a més, que «el material és molt útil, està molt ben encertat i per la gent de fora demostra perfectament els aspectes arquitectònics de l’obra de Gaudí», l’única pega, però és que «la veu de l’àudio i les imatges de la pantalla no estan del tot sincronitzades, però encara això, val molt la pena».

El Gaudí Centre va obrir l’espai El Park Güell de Gaudí el passat abril, instal·lant la maqueta interactiva del Park Güell que es va convertir en la principal novetat de l’any 2019. Aquesta inclou el muntatge de la Sala Hipòstila del Park Güell en metacrilat òpal sobre un mòdul que descansa damunt l’orografia real del terreny, complementada amb una pantalla de projecció audiovisual transparent on es poden visionar els continguts. També hi ha una aplicació audiovisual on els visitants poden escollir entre tres microclips audiovisuals que es disparen des d’un monitor tàctil a la pantalla transparent, activant els efectes visuals de dos projectors sobre la pantalla situada a la maqueta.

Els tres continguts temàtics que es poden consultar són els següents: El sistema ideat per Gaudí per la recollida, emmagatzematge i distribució de l’aigua de la pluja per la seva posterior utilització; els elements arquitectònics més singulars ideats per Gaudí en el projecte de construcció del parc; i la iconografia gaudiniana.