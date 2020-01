Fins a 17 ONG i entitats van ocupar el carrer durant més de 100 dies el 2019

Un mínim de 3 plataformes al mes obtenen permís municipal per sortir a la via pública i exposar el seu projecte a la ciutadania

Actualitzada 12/01/2020 a les 20:45

Un total de 17 ONG i entitats de caràcter solidari, tant amb presència mundial com també originalment locals, van tramitar i obtenir l’any 2019 algun permís d’ocupació de la via pública per sortir al carrer a exposar el seu projecte directament a la ciutadania. Acnur (10 peticions), Creu Roja (7), Amnistia Internacional (7) i Unicef (6) són, segons dades de l’Ajuntament, les tres organitzacions que per més dies i més regularment han realitzat la sol·licitud. Totes quatre «reserven la seva presència comptant els mesos sencers i, després, s’instal·len únicament alguns dies concrets d’aquests mesos», tal com precisen fonts municipals al Diari Més. La imatge és freqüent i gairebé familiar a Llovera o Monterols: voluntaris identificats i carregats amb carpetes o fulletons criden l’atenció dels vianants per mostrar-los la tasca de l’ONG a la qual representen i demanar-los col·laboració.

Algunes de les autoritzacions concedides l’any passat van ser per col·locar taules petitòries o punts d’atenció en dates assenyalades i vinculades a la seva causa. És el cas de la que va demanar l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp coincidint amb el 21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer, per ubicar-se a la plaça del Pintor Fortuny i al Pallol, des d’on es van llegir textos reivindicant progressos en l’atenció d’aquesta malaltia i es va difondre el projecte del nou centre de la Fundació Rosa Maria Vivar. Altres entitats, com Reus Refugi, empren els permisos per dur a terme accions al carrer, com ara les que despleguen cada gener al raval de Santa Anna i que en la darrera edició han servit per recordar que «milers per persones es veuen obligades a fugir dels seus països d’origen». Des d’aquesta plataforma, Carlota Vendrell explica que «sempre que hem demanat permisos ha estat per fer un acte». En el seu cas, «no es tracta de parlar directament de l’entitat sinó de denunciar situacions» i «està bé perquè permet sortir d’un lloc tancat i, al carrer, pot ser que la gent que passeja et vegi, s’aturi i et conegui perquè t’ha trobat per casualitat».

«Hi ha moltes persones que han sabut que hi érem perquè ens ha vist fent alguna acció puntual, ens han conegut i, fins i tot, en alguns casos ha n arribat després a voler col·laborar», afegeix Vendrell, que diu que «el carrer permet veure’ns cara a cara i establir un contacte, i ens aporta referencialitat». Aconseguir permís «no és complicat», tot i que «a vegades ens l’han concedit en un espai diferent al que en primer terme volíem».

A més de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp (1 dia) i Reus Refugi (4 dies), figuren també entre els permisos d’ocupació de via pública atorgats a ONG i entitats solidàries al 2019 la Lliga Contra el Càncer (2 dies), l’Associación Española Contra el Càncer (7 dies), la Fundació Josep Carreras (4 dies), Greenpeace (1), l’Associació Reus Som Útils (2), la Fundació d’Amics de la Gent Gran (1), la Fundació Mossèn Frederic Bara (1), el Banc de Sang i Teixits (12 dies, una vegada al mes), la Fundació Esclerosi Múltiple (1), Afanoc (2), Down Tarragona (1). Tot plegat sumaria –comptant almenys dos dies al mes, de mitjana, per a cada entitat que va reservar els mesos íntegres–, 100 dies d’activitat solidària al carrer.

Sense els tràmits o fraudulentes

El novembre va ser quan més peticions es van concentrar: quatre per a tot el mes, una per tres dies i altres quatre per dies individuals. I cada mes se’n reben almenys tres. Fonts municipals detallen que, al llarg de l’any passat, «en alguna ocasió s’ha fet retirar de la via pública alguna entitat que no havia demanat permís o, fins i tot, alguna de caire fraudulent»