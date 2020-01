El Mercat Central de Reus torna a ser protagonista al programa 'Gent de mercats'

La producció s'emetrà aquest dimarts a TV3

Actualitzada 13/01/2020 a les 15:30

El cinquè capítol del programa de TV3 dedicat als mercats de Catalunya, Gent de mercats, tornarà a tenir al Mercat Central de Reus com un dels protagonistes. El programa, que s'emetrà aquest dimarts, explica com és la vida als mercats a través dels paradistes i els seus clients.Gent de mercats és una docusèrie de TV3, amb la col·laboració de Benecé Produccions, que s’endinsa en diferents mercats municipals de Catalunya a través de les històries de les persones que hi treballen, els paradistes, però també a través dels seus clients. La directora de la producció és Tana Collados, l’especialista en gastronomia de la cadena. La sèrie té sis capítols i s’emet els dimarts a la nit.A Reus la gravació de Gent de mercats es va fer durant el mes de juny, tant a l’interior del Mercat Central com en diversos punts de Reus, en escenaris relacionats amb els paradistes o alguns dels clients habituals que també apareixeran al capítol. Reus és un dels protagonistes del 5è capítol, que s’emet el dimarts 14 de gener a la nit i el dissabte 18 de gener al migdia.