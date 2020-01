El Mercat Central acumula sis mesos sense un dels supermercats

Actualitzada 13/01/2020 a les 08:25

El Mercat Central funciona, des del juliol, amb un únic espai de supermercat, després que la cadena Caprabo abaixés la persiana i buidés l’establiment que fins llavors ocupava en l’accés des del carrer Sant Joan. El tancament es va anunciar, al seu moment, a través de cartells penjats a les vidrieres del mateix negoci, on des de fa un temps es demana que no s’accedeixi a la superfície amb un «prohibit el pas». Al moment de l’adéu de Caprabo, diversos paradistes valoraven que la marxa de la firma repercutiria negativament en el volum de vendes del mercat en afectar una part de la clientela que hi acudia perquè podia disposar dels dos serveis en un mateix lloc.

Al llarg de tot aquest temps, i segons fonts consultades per aquest rotatiu, alguns negocis de diferents tipus s’haurien interessat per les condicions del local. Les particularitats de l’horari amb què –pendent de l’ampliació en què el govern treballa– obre al públic el Mercat Central haurien suposat, almenys en alguns dels casos, un escull que hauria de desaparèixer quan es porti a terme el canvi. Precisament els marges d’atenció al públic haurien centrat un dels arguments de Caprabo per posar fia la seva activitat aquí. Fonts municipals preguntades per la situació del negoci no aporten més informació en relació al seu futur. Poc abans de tancar a aquest local, Caprabo havia obert espai a Carles Riba. Aquesta no era l’única cadena de supermercats establerta al Mercat Central. A l’edifici també té presència Spar, que continua oferint servei amb total normalitat.

De dimarts a divendres tot el dia

El format d’activitat del Mercat Central que està perfilant el govern, ara a través del recentment creat Consell Assessor de Mercats, se centra en «una proposta d’obrir els dilluns al matí, de dimarts a divendres en matí i tarda, i els dissabtes al matí. I no tancar al migdia almenys alguns dels dies», tal com explicava fa poques setmanes el president dels paradistes, Ildefons Vidal. El mateix Vidal apuntava llavors que especialment la qüestió dels migdies, «és raonable depenent del negoci. La del migdia és una venda de consum immediat, de menjar al lloc. No és de comprar, per exemple, un tall de bacallà per preparar-lo a casa. Si no tens aquest tipus de negoci, des del meu punt de vista, pot ser absurd obrir». Això dibuixa dos escenaris. Per una banda, «cal assegurar bé quantes parades volen fer degustació», explicava, i «l’altra opció, a veure si entra algú de fora, és la de restaurant o bar per potenciar el Mercat, que la gent pugui seure i hi hagi aquest servei» sense necessitat de tocar les parades.

Vinculat a la relació entre supermercats i mercats, el govern manté oberta, des del juny del 2018, una consulta per trobar un operador a partir del qual articular la creació d’un nou Mercat del Carrilet. La consulta, que ha estat prorrogada ja en diferents ocasions, hauria de finalitzar el 31 de març. Un total de 14 dels 16 paradistes del Mercat del Carrilet van decidir quedar-s’hi, en règim de lloguer, una vegada expirades les concessions, al juny.