El jutjat cita a la cúpula de Plataforma per Catalunya, el pròxim dia 20, acusada d'un delicte d'odi

L’advocat reusenc Hilal Tarkou, va denunciar 14 membres del partit per presumpte delicte d’odi

Actualitzada 10/01/2020 a les 18:20

La cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) ha estat citada el pròxim dia 20 de gener als jutjats de Reus per recollir l'auto d'obertura del procés judicial de la denúncia de l'advocat reusenc Hilal Tarkou per la propaganda electoral, de caràcter racista segons el denunciant, distribuïda per la formació durant la campanya de les municipals del 2011.En l'escrit de l'acusació presentat per l'advocat reusenc Hilal Tarkou, se sol·licita «la pena màxima per a cadascun dels 14 investigats» per un presumpte delicte d'odi. L'esmentada propaganda incloïa un xec simulat a nom d'una persona magrebina amb l'import de 4.000 euros. Al mateix, temps, en el seu revers es podia llegir que el Parlament havia repartit 4.000 milions entre els immigrants el 2009 i el 2010. Hilal Tarkou va denunciar 14 membres del partit i va demanar la pena màxima per a tots ells i un euro per cada vot aconseguit.Diari Més ha pogut parlar amb Hilal Tarkou qui es mostra preocupat per l'escrit del fiscal, que no observa proves suficients i consdiera que no existeix delicte d'odi en la campanya de 2011. Tarkou considera que aquest fet és perillós, ja que existeixen proves suficients per determinar que es tracta d'un fet delictiu d'incitació a l'odi i la violència contra les persones migrants.Per la seva banda, PxC considera que aquesta propaganda no intentava discriminar, sinó racionalitzar els recursos públics i que estava encaminada només a informar a la ciutadania.