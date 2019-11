Un vol de trasplantament d'òrgans es queda sense poder operar a l'Aeroport de Reus

L’horari limitat i la manca d’un Servei de Guàrdia Localitzada de controladors van obligar a reprogramar-lo al Prat

12/11/2019 a les 14:52

Un vol de trasllat d'òrgans que havia sol·licitat operar a l’Aeroport de Reus la nit d’aquest diumenge, 10 de novembre, no va poder aterrar a les instal·lacions de la capital del Baix Camp després que no fos possible contactar amb algun controlador disponible que, tenint en compte els períodes obligats de descans, es trobés en situació d’atendre les maniobres. L’Aeroport és un dels de la xarxa d’Aena amb horari operatiu limitat i que no està habilitat per rebre vols les 24 hores. Tampoc no disposa d’un Servei de Guàrdia Localitzada, que és habitual a altres punts de la xarxa. Fonts d’Aena consultades pel Diari Més admeten que «el vol havia sol·licitat anar a Reus però no es va poder operar», sense entrar en el detall de per què van produir-se aquestes circumstàncies, que no és la primera vegada que es donen i que havien estat reiteradament denunciades per la plantilla del mateix aeròdrom pocs anys enrere.A falta de confirmació per part d’Enaire i de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), el vol ambulància que no es va poder operar a Reus era procedent de Màlaga i demanava emprar aquesta infraestructura concreta per recollir un o diversos òrgans d’un donant que es trobaria a l'Hospital Joan XXIII. Als hospitals de la demarcació únicament es realitzen extraccions, fet pel qual tot apunta que l’òrgan aniria a parar a un pacient receptor ingressat a un centre sanitari de Màlaga o d’algun altre punt de l’Estat. L’Aeroport de Reus, doncs, era el més pròxim al Joan XXIII i, per tant, l’opció més avantatjosa. Igualment a l’espera de rebre informació més concreta, el vol s’hauria reprogramat finalment a l’Aeroport del Prat i l’equip mèdic hauria fet el desplaçament d’anada i tornada a Tarragona per carretera. Aquesta mateixa alternativa s’ha emprat amb anterioritat, més o menys recentment, quan Reus no ha pogut atendre vols ambulància.