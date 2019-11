L'Agència de Residus clausurarà dues cel·les de l'abocador de Mas Calbó

L’ordre implica que, a aquesta part concreta del dipòsit, «no podrà seguir entrant material» i el desmantellament està en estudi

Actualitzada 12/11/2019 a les 20:22

Un llarg litigi

Dues de les cel·les de l’abocador de Corsa, que es troba ubicat a la partida de Mas Calbó, deixaran d’acollir restes seguint directrius de l’Agència Catalana de Residus (ACR). Es tracta, en concret, de les cel·les E i F, tal com detallen al Diari Més fonts del Departament de Territori de la Generalitat. Territori precisa que «ja no hi poden entrar més residus» en execució d’una sentència dictada a l’octubre de 2018 i amb la qual el Tribunal Suprem va ratificar la nul·litat d’un Pla Especial de 2012 que feia possible l’ampliació del recinte.Les mateixes fonts concreten que «des de l’ACR es procedirà a dictaminar una sèrie de mesures tècniques a aplicar per part de l’empresa titular de l’activitat en compliment del que exigeix la sentència en quant al cessament de l’entrada de residus a les cel·les d’abocament objecte de la resolució, que són les anomenades E i F». I detallen que el desmantellament d’aquests dos àmbits «en l’actualitat es troba en fase d’estudi», fet pel qual «no es pot avançar com s’efectuarà ni cap planificació». L’abocador de Mas Calbó «està autoritzat com a dipòsit controlat de classe II per a residus no perillosos, els quals provenen de l’activitat industrial productiva», tal com detallen des de Territori.L’abocador es va obrir als anys 90 i acumula prop de tres dècades de litigis arran de l’oposició inicial per part d’associacions de veïns de la zona, entitats ecologistes i empreses a que l’activitat de dipòsit controlat de gestió de residus s’instal·lés en aquest punt.La sentència del Suprem, que ratifica una decisió anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), és el fruit d’un recurs impulsat per, tal com detalla el propi document, Inversora Serge SA, l’Associació de Veïns Reus Sud Misericòrdia, la Supracomunitat de propietaris Les Palmeres d’Aigüesverds, GEPEC i una quinzena de particulars. Tots ells van fer front comú contra la Generalitat, l’Ajuntament de Reus i Corsa per ’impugnar la resolució de Territori que, al 2012, havia aprovat un nou pla promogut per Corsa per legitimar l’abocador després que un d’anterior fos també anul·lat. De fet, en els darrers 30 anys, un rosari de sentències i recursos han anat deixant fora diversos plans i modificacions, llicències i autoritzacions, entre les quals la que plantejava l’ampliació de la capacitat del dipòsit.El dictamen del Tribunal Suprem es fonamenta en la incompatibilitat entre el Pla Especial de l’abocador i el Pla Territorial del Camp de Tarragona. Detalla, en aquesta línia, que el sòl on es localitza el dipòsit de residus és considerat «de protecció territorial inclòs en un corredor» i que aquest tipus d’espais «han de quedar exclosos de transformacions urbanístiques per tal de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat o de dotació d’infraestructures», a més de «complir una funció paisatgística important». La Generalitat, l’Ajuntament de Reus i Corsa havien recorregut la nul·litat del pla i van perdre.Territori precisava l’any passat que el Pla Especial de 2012 «tenia per objecte l’ampliació del dipòsit» i que el mateix pla qualificava «els terrenys ocupats pel dipòsit i la seva ampliació». Per això, concretaven des del Departament, la sentència es referiria inicialment a aquesta part. Les mateixes fonts afinen ara l’afectació a les cel·les E i F del complex.