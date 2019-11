Un mosso d'esquadra deté 'in fraganti' dos homes mentre robaven en una botiga de Reus

Els fets van succeir al voltant de les 01.30 hores quan l’agent de paisà, que es realitzava tasques de prevenció de robatoris per la zona

Actualitzada 12/11/2019 a les 16:00

Un agent de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Baix Camp-Priorat va detenir la matinada d’ahir dos homes, de 39 i 28 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns de Reus (Baix Camp), com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets van succeir al voltant de les 01.30 hores quan l’agent de paisà, que es trobava realitzant tasques de prevenció de robatoris per la zona, va observar que hi havia tres individus en actitud de vigilància entre els carrers de Sant Francesc de Paula amb la Riera de Miró.Immediatament, l’agent va estacionar el vehicle i va seguir-los a peu fins el xamfrà que hi ha entre el c. Corredor del Gas i la Riera de Miró, just davant d’una botiga de comestibles.Acte seguit, dos d‘ells van aixecar la reixa metàl·lica de la botiga i el tercer individu va trencar un dels vidres per accedir a l’interior. Minuts més tard, l’agent va observar com un dels detinguts tenia la intenció de sortir de la botiga amb la caixa enregistradora mentre que els altres dos es trobaven fora de l’establiment vigilant l’entorn.Davant d’aquests fets, el mosso d’esquadra va identificar-se com a policia i va poder detenir dos dels lladres in fraganti per un robatori amb força.La detenció dels dos lladres va ser possible perquè un dels detinguts es trobava a l’interior de la botiga i l’altre va poder retenir–lo fins l’arribada d’una altra patrulla policial.Els dos detinguts, que acumulen un total de 32 antecedents policials, passaran en les properes hores a disposició judicial.