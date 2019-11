L'entorn del Sant Joan de Reus s'urbanitzarà i vol ser adaptat i més funcional

Una inversió de 300.000 euros servirà per eliminar barreres arquitectòniques de l’avinguda Josep Laporte i la de la Universitat

Actualitzada 11/11/2019 a les 21:27

Vials que «necessiten millores»

L’entorn de l’Hospital Sant Joan de Reus quedarà urbanitzat amb una intervenció en dues fases, on s’invertiran prop de 302.900 euros i que l’Ajuntament haurà d’adjudicar i començarà a executar ja de cara a l’any 2020.Els treballs, segons concreten fonts municipals consultades, es troben inclosos dins el pressupost municipal 2019. Consistiran, tal com detalla el projecte que acaba de superar l’aprovació inicial i està pendent de sotmetre’s a la definitiva, en una «reordenació» de l’espai per fer-lo adaptat i més funcional.L’entorn del centre sanitari gairebé no s’havia tocat des de la seva inauguració i presenta moviment aquests dies arran de la construcció de la zona blava en què es convertirà el solar exterior on fins ara estacionaven els vehicles de manera incontrolada.La urbanització es materialitzarà, segons recull el projecte, «com a continuïtat de les actuacions de remodelació de les infraestructures municipals que, en els darrers anys, es duen a terme a la ciutat» i afectarà principalment dues vies: l’avinguda Doctor Josep Laporte i l’avinguda de la Universitat. En detall, es vol dotar l’espai «d’unes superfícies modernes, adaptades –en el sentit de l’eliminació de barreres arquitectòniques–, i amb materials d’alta qualitat, de manera que quedi garantida la seva durabilitat amb el pas del temps i, per últim, estèticament i funcionalment coherents amb les obres realitzades a l’entorn».La superfície total sobre la qual s’actuarà abasta 5.944 metres quadrats, 3.135 dels quals s’abordaran en la primera fase i els altres 2.809, en la segona.Actualment, «l’avinguda Doctor Josep Laporte i la de la Universitat són vials que requereixen de millora d’ordenació urbanística i de més enjardinament», precisa el projecte. Les feines inclouran des de demolicions i arrencaments fins a moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg.Per al desenvolupament de les obres de remodelació, es procedirà, primerament, a una neteja del terreny, que haurà d’incloure l’enderroc de les zones de paviment de formigó i de vorades, així com la retirada de graves.A més, també s’haurà de retirar el mobiliari urbà existent que sigui necessari per a dur a terme les feines que s’emmarquen en el projecte. Es mantindrà la senyalització actual i s’incorporaran noves papereres.El termini d’execució de tot plegat és d’un total de quatre mesos, pendent del que fixi la licitació, que tirarà endavant un cop s’hagi consumat l’aprovació definitiva del projecte. Les obres que es portaran a terme a l’entorn de l’Hospital Sant Joan de Reus «mantindran les zones existents i se centraran en modificar paviments, tot substituint les graves i el formigó de l’avinguda Doctor Josep Laporte per asfalt i nous llambordins de formigó» i també «es dotarà de més jardineria tot l’àmbit d’actuació, que igualment inclou l’avinguda de la Universitat».A la zona s’estan fent ara treballs per la creació de la zona blava que ocuparà el solar exterior de l’Hospital i que «avança segons els terminis previstos», tal com detallaven des de l’Ajuntament fa pocs dies. Les feines, que als seus inicis tenien una previsió de quatre mesos, han comportat la saturació del pàrquing subterrani del Sant Joan i l’acumulació de cotxes al’exterior.