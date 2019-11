L'aeroport de Reus creix un 4,3% a l'octubre i supera el milió de passatgers el 2019

L'increment anual de viatgers és de l'1,7%

Actualitzada 12/11/2019 a les 12:56

Gran dependència del Regne Unit i de Ryanair

L'aeroport de Reus ja ha mogut més d'un milió de passatgers aquest any. Segons informa Aena, entre gener i octubre han passat per les instal·lacions del Baix Camp 1.038.600 passatgers, un 1,7% més que en el mateix període de l'any passat. Durant els primers deu mesos de l'any s'han operat 15.999 vols, un 8,4% més. A l'octubre, l'aeroport ha rebut 94.385 passatgers, un 4,3% més que l'any anterior, i s'han fet 1.683 moviments, un 12,7% més que l'octubre del 2018.L'aeroport de Reus tornarà a tancar l'exercici amb més d'un milió de passatgers per tercer any consecutiu. Les dades denoten cert estancament, però creixen tímidament any rere any. El 2017 les instal·lacions van rebre 1.018.378 viatgers, el 2018 van ser 1.036.928 i enguany, fins a l'octubre, ja són 1.037.643.Tenint en compte que els darrers anys acostumen a passar més de 15.000 viatgers entre novembre i desembre per l'aeroport, Reus tancarà amb tota probabilitat per damunt dels 1,05 milions de viatgers. Una xifra que encara està lluny del rècord aconseguit el 2009, amb 1.702.741 passatgers, però que supera àmpliament els 700.000 viatgers del 2015, el pitjor exercici dels darrers temps.Del conjunt de viatgers que han passat entre gener i octubre per l'aeroport, uns 404.000 han volat amb Ryanair, que manté una quota de mercat del 39% a Reus. La segueixen Jet2.com, amb 240.000 passatgers i un 21% de quota; Tui Airways amb 215.000 i un 20%, i la fallida Thomas Cook, que fins al setembre va moure gairebé 95.000 viatgers i tanca el seu pas per Reus amb poc més d'un 9% de quota. L'holandesa Transavia i la britànica Easyjet se situen amb uns 17.800 viatgers cadascuna.Pel que fa al país de destinació, el Regne Unit continua acaparant el mercat i mou un 65% dels usuaris de l'aeroport de Reus –uns 672.000 passatgers. A més distància hi ha Irlanda amb 184.000 passatgers, els Països Baixos amb 70.000, Bèlgica amb 47.000, Polònia amb 20.700, Alemanya amb 19.700, Rússia amb poc més de 12.000 i Estònia amb 1.300.La ruta amb Dublín es manté al capdavant amb 136.000 seients ocupats entre gener i octubre; seguida de Manchester amb 117.000; Londres Stansted amb 76.000; Glasgow amb 66.500 i Birmingham amb gairebé 66.000. Tot i això, les rutes que uneixen Reus amb quatre aeroports de Londres es converteixen en la relació més freqüentada, atès que sumen 160.000 passatgers.Fora de les ciutats britàniques i irlandeses, destaquen els 57.000 viatgers que sumen dos aeroports de Brussel·les; 52.000 de la ruta a Eindhoven (Països Baixos), 20.779 de la de Gdansk (Polònia), 28.000 a la d'Amsterdam i 12.000 a la relació amb Moscou.