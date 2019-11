ERC venç a 8 col·legis a Reus, el PSC se'n queda els 5 restants i Vox és cinquena força

Esquerra arrabassa als socialistes l’entorn d’Horts de Simó i Jardins de Reus respecte al 28-A i la regidora Sandra Guaita debuta de diputada al Congrés

La socialista manté, ara, l’acta

ERC ha revalidat els registres del 28-A per mantenir-se com la força majoritària a Reus aquest 10-N, amb un total de 10.844 vots, i copa 8 dels 13 col·legis electorals de la ciutat –un més que fa sis mesos– mentre que els 5 restants continuen en mans socialistes. Els republicans arrabassen així al PSC l’àmbit de l’Escola Rubió i Ors, on vota el veïnat d’Horts de Simó, Jardins de Reus o Mas Carpa i que a l’abril s’havia decantat pels de Joan Ruiz per només 28 vots de diferència.Ara, 33 paperetes han fet d’ERC la formació amb més suports aquí. La llista que, a la demarcació, encapçalava Jordi Salvador ha convençut al nucli, Mercat Central, Poetes, el Carme, el barri Gaudí, Mare Molas, Niloga, Sant Joan, El Pinar, Immaculada o Sant Jordi. Els socialistes, per la seva banda, amb 10.111 vots es queden Sol i Vista, Mas Abelló, Mas Iglesias, Mas Vilanova, Monestirs, Pastoreta, el Carrilet, el barri Fortuny, Blancafort i Aigüesverds.Tots dos perden vots –ERC en té 2.003 menys i el PSC, 1.946– en una tendència general, també marcada per la baixada de la participació del 75,4 al 68,6%, de la qual només es lliuren tres partits: Vox, que és cinquena força, puja un 49% respecte al 28-A i assoleix 4.489 vots; el PP, instal·lat al sisè lloc, que acumula 4.110 vots i creix un 38% després d’haver caigut un 10% en els anteriors comicis; i JxCAT, en tercera posició per darrere d’ERC i PSC, amb 6.274 paperetes i un discret increment que no arriba al 4% però permet a la formació sostenir-se.La CUP irromp al panorama de les generals amb 2.891 vots, usituen com a vuitena força. I Cs, que partia com a tercera a 7 col·legis i segona a altres dos, queda reduït al setè lloc amb 3.223 vots i protagonitza la pitjor caiguda respecte a l’abril, amb un 57,9% menys de suports. En Comú Podem pràcticament no es belluga i es col·loca quart amb 5.574 vots.La portaveu del grup municipal d’ERC i vicealcaldessa del municipi, Noemí Llauradó, es mostrava ahir «molt satisfeta pels resultats perquè hem revalidat la victòria històrica de les eleccions del 28-A i hem respost amb contundència a la repressió de l’Estat espanyol». «Avui, l’independentisme és més fort que ahir», afirmava, i recordava que «a Reus, Esquerra Republicana s’ha situat com a primera força en més de la meitat dels col·legis electorals, 8 de 13» i que «mantenim el lideratge polític a la ciutat».Llauradó afegia que «en un context d’excepcionalitat com el que vivim, amb els nostres representants polítics injustament sentenciats a gairebé 100 anys de presó, l’independentisme ha guanyat a Reus i hem demostrat que la gent d’aquest país estem a favor de decidir democràticament el futur que volem».Les xifres, precisava la republicana, «ens empenyen a treballar per consolidar els resultats de cara a les municipals».El col·legi electoral on ERC ha obtingut els seus millors resultats és l’Escola Joan Rebull –Niloga, Sant Joan, el Pinar–, on JxCAT ha ocupat el segon lloc, els socialistes són tercers i Vox recull les seves pitjors xifres. El PSC, que consolida els feus del 28-A a excepció de la Rubió i Ors, destaca a l’àmbit de l’Escola Teresa Miquel, on acudeixen a les urnes els veïns de l’entorn de Mas Vilanova, de Monestirs i Pastoreta.Els socialistes també passen del 24% a l’Institut Salvador Vilaseca –el Carrilet–, l’Escola Cèlia Artiga –Sol i Vista, Roquís, Mas Sedó– o la Rosa Sensat –Mas Abelló, Mas Iglesias.La regidora de l’Ajuntament de Reus i ara diputada electa del PSC, Sandra Guaita, expressava ahir que «estem molt contents dels resultats perquè l’impuls de Reus ha permès que hi hagi el segon diputat del PSC a la demarcació, que no el teníem des de 2011 i que representa un pas rellevant per al territori».«En una situació convulsa, on molts podrien haver triat un extrem, han escollit una opció més moderada i de seny». Guaita no deixa la seva acta de regidora a Reus i la mantindrà, almenys, «fins que es formi govern a Madrid».Al seu torn, la cap de llista de la CUP per Tarragona i exregidora de Reus, Mariona Quadrada, valorava que «la CUP ha pogut entrar al Congrés per fer aquest govern ingovernable, ha obtingut 22.000 vots a la demarcació i, a Reus, n’hem tingut uns 3.000 i així veiem que hi ha una base que està d’acord amb els nostres principis».Sobre l’auge de Vox, Quadrada explicava que «no per tal de defensar la democràcia, sinó justament perquè la defensem, no podem tolerar com a poble que les forces de l’odi i la testosterona», que a Reus han aixecat simpatia a l’entorn del barri Fortuny, Juroca o Aigüesverds, «agafin lloc. Al feixisme se l’ha de combatre».