En marxa el projecte per reservar per a vianants el raval de Santa Anna de Reus

La primera fase es posarà a licitació en pocs dies

Actualitzada 11/11/2019 a les 21:32

Paper dels comerciants

Els moviments per tancar definitivament al trànsit de vehicles el Raval de Santa Anna ja estan en marxa. L’Ajuntament de Reus traurà a licitació molt probablement aquesta mateixa setmana la redacció del projecte executiu que es correspon amb la primera fase dels treballs.Aquesta part inicial del dibuix que haurà de guiar, posteriorment, les obres que reservin l’ús d’aquest àmbit de la ciutat únicament per als vianants representarà una inversió d’uns 7.400 euros més IVA.El procés de licitació transcorrerà en paral·lel a la prova pilot que s’aplicarà al raval de Santa Anna aquest mateix 2019 per testejar la millor manera de realitzar la regulació. La prova hauria de començar, tal com estaria previst ara, segons ha pogut saber el Diari Més, a finals de novembre, coincidint amb la campanya de Nadal.La peatonalització del raval de Santa Anna era una promesa formulada per Junts per Reus durant la campanya de les municipals. Amb exactitud, el compromís de la formació, tal com el va fer públic en aquell moment l’ara de nou alcalde de Reus Carles Pellicer, passava per tancar el pas de vehicles «des de la plaça Catalunya fins a la plaça Prim» sota el convenciment que això «facilitarà un major flux de vianants a la zona comercial dels ravals i conjugar perfectament amb la filosofia d’anar relligant el centre de la ciutat i fent una ciutat més amable i molt més compacta».Pellicer assegurava llavors que «fins el 80% dels comerciants del raval Santa Anna hi estan a favor» i anunciava l’activació d’una prova pilot que limitaria «el pas dels vehicles els divendres i dissabtes per estudiar quin és l’impacte sobre la mobilitat i, en cas que el resultat fos bo, es passaria a la segona fase que consisteix en deixar el raval Santa Anna a un únic nivell».Després, s’estudiaria una intervenció similar al raval de Jesús. La iniciativa té en compte, deia Pellicer, «la tendència de moltes ciutats europees de peatonalitzar els centres de les ciutats i els bons resultats que ha donat tant pel comerç com per la ciutadania en aquelles poblacions que s’ha aplicat i al centre històric de Reus».El tancament haurà de tenir en compte, amb tot, la presència d’espais com el pàrquing Simonet, que es localitza al carrer Salvador Espriu i té pas pel tram del mateix raval de Santa Anna, i definir la manera a través de la qual cotxes i motos hi poguessin seguir accedint.També vinculat a la campanya de Nadal, Reus ha posat ja en marxa el compte enrere per l’encesa de la il·luminació, que està prevista per al 29 de novembre. Enguany, tal com va avançar el Diari Més, Reus Promoció subvencionarà el 50% del cost total del lloguer dels llums dels carrers –la resta l’assumeixen els comerços participants– i pagarà, també, el 100% del seu consum elèctric. En els darrers anys, Reus Promoció s’havia fet càrrec d’un 30% del lloguer. El nou equilibri es farà realitat a petició dels mateixos comerciants i arran de l’ús de llum LED.