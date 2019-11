El Govern protegeix els elements de fusteria de la Casa Navàs de Reus

Són una quinzena d’objectes dissenyats per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner

El Govern ha acordar modificar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, de la Casa Navàs de Reus per tal d’ampliar la llista de béns mobles vinculats al monument. En concret ha aprovat protegir els elements de fusteria de la botiga de la casa en considerar que formen «part inseparable del monument històric». Aquests elements, igual que l’edifici, són d’estil modernista, amb disseny original de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i van ser realitzats entre 1902 i 1905.El conjunt està format per quinze objectes, entre els que hi ha la porta d’entrada des del carrer de Jesús, de vidre amb marc de fusta i maneta de ferro; prestatgeries de fusta que cobreixen totes les parets de l’edifici; passeres de fusta; la barana de les passeres, de ferro; els suports de ferro de les llums; quatre escales de cargol; dos mobles; tretze taulells de fusta amb cantells motllurats i suports metàl·lics; una caixa forta de ferro; un mirall tríptic o un moble arxivador de fusta decorat amb motius vegetals.La Casa Navàs de Reus està situada a la plaça del Mercadal i està considerada un dels millors exemples de modernisme a nivell europeu. Va ser projectada per Lluís Domènech i Montaner i construïda entre 1901 i 1907. L’arquitecte va projectar per a Joaquim Navàs un edifici que albergava el nou habitatge i l’establiment comercial del seu client. El monument està protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional des del 30 de juliol de 1991.