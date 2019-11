Apuntalen una casa ocupa del barri del Carme després que s'hi calés foc

L’AVV L’Harmonia lamenta que havia avisat a l’Ajuntament de l’estat de l’edifici, que serà tapiat

Actualitzada 12/11/2019 a les 10:14

O rehabilitació o enderroc

Fins a quatre dotacions de Bombers de la Generalitat van haver d’intervenir ahir al migdia per apagar un foc declarat al número 7 del carrer Alt del Carme, ocupat irregularment per dues persones que, en el moment de l’incendi, no es trobaven a l’interior de l’immoble. Les flames, tal com detallaven fonts de Bombers, van afectar l’estructura del bloc, que ja es trobava «en molt mal estat» i que va acabar sent apuntalat a darrera hora de la tarda. Dins l’habitatge, de planta baixa més tres, la parella d’ocupes «havia acumulat multitud d’objectes i també brossa» que haurien contribuït a que l’incendi, originat a l’entrada, es propagués amb facilitat al primer pis. L’avís va tenir lloc a les 12.53 hores i fins al lloc van acudir també efectius de la Guàrdia Urbana de Reus. En accedir a la casa, Bombers van poder constatar que «la instal·lació elèctrica presentava deficiències», tot i que no estan clares les circumstàncies en què l’incendi va començar.Des de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme denuncien que el 7 del carrer Alt del Carme formava part d’un llistat amb unes 115 adreces del barri on l’entitat té detectats problemes i el qual la mateixa associació va entrar a l’Ajuntament el 5 de març. I que, per tant, «l’Ajuntament podria haver actuat per tal de prevenir que això passés». El president de l’AVV, Josep Machado, explica que «ja sabíem que la casa té els sostres foradats i era perillós per les persones que l’ocupaven». «Els mateixos veïns ja ho havien denunciat», subratlla Machado, que diu que «el foc ha causat neguit a les cases de l’entorn».Els dos ocupes, explica el president de L’Harmonia del Carme, havien accedit a l’edifici «fa dos o tres anys», acumulaven objectes al seu interior, «feien vida a la planta baixa» i «consumien drogues a la vorera». En un principi els acompanyava, tal com detalla Machado, un gos que es podia veure a través d’un dels balcons i que «a força de tenir-lo allà i no donar-li menjar, va morir fa prop d’un mes. També d’això havíem avisat més d’una vegada». Operaris de la companyia elèctrica van haver de personar-se al lloc per desconnectar la instal·lació i va ser requerida, igualment, la presència de l’arquitecte municipal. El servei de neteja va endur-se els objectes acumulats, un cop ja fora de l’immoble.Fonts municipals confirmen que «es tenia constància» de la situació precària del bloc i puntualitzen que, per això, «ja hi havia una ordre administrativa i un expedient de disciplina urbanística obert». En aquest sentit, ahir a la tarda es va dur a terme «l’apuntalament del sostre de la primera planta». En les pròximes hores, el 7 del carrer Alt del Carme «es tapiarà fins que no s’hi faci la propera actuació». Aquesta consistirà en «ordenar els propietaris que procedeixin a actuar, ja sigui amb l’enderroc de l’edifici o amb la seva rehabilitació».