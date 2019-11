USITAC exigeix que es posi data a l'obertura de la residència d'Horts de Miró

Treball diu que «la previsió es manté per abans d’acabar l’any» i «s’està seleccionant personal» mentre l’Ajuntament fa les gestions administratives

Actualitzada 10/11/2019 a les 17:18

Adjudicació de places pendent

El sindicat USITAC reclama al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i a l’Ajuntament de Reus que «fixi una data concreta» per a la posada en marxa de la residència d’Horts de Miró, que acumula més de set anys enllestida i tancada «mentre hi ha moltes persones grans que estan a la llista d’espera per accedir a una plaça pública al territori». USITAC voldria «conèixer realment quan s’obrirà», després que Treball apuntés al Diari Més fa algunes setmanes que l’activació de l’equipament es consumarà «enguany». Fonts del Departament de Treball novament consultades es refermen en que «la previsió d’obertura es manté igualment per abans de final d’aquest 2019» sense que hi hagi damunt la taula «un termini més exacte».Les mateixes fonts detallen que «l’Ajuntament de Reus està fent les gestions administratives oportunes per a l’obertura», una tramitació a l’espera de la qual es trobaria l’obertura. I concreten que, en aquests moments, «també s’estan fent els processos de selecció de personal», tot i que en algun moment ha transcendit que almenys algun dels membres de la plantilla necessària treballa o va estar treballant a la residència des que el govern reprengués els moviments per activar-la. «Creiem que als avis i àvies que encara estan pendents d’ocupar una plaça de residència pública els agradaria saber quan podran gaudir d’aquesta», valoren des d’USITAC, on recorden que «moltes han estat les dates proposades per l’obertura, sense que encara s’hagi arribat a portar a terme» i pregunten «al conseller de Treball, Afers Socials i a la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, si creuen que seria possible marcar ja una data definitiva o bé continuaran amb la incertesa de les moltes promeses realitzades fins al moment».Pel que fa a l’adjudicació de les places, des de Treball concreten que «encara no ha començat», ja que probablement estigui vinculada als processos de selecció de personal que ara s’estan portant a terme i que no han finalitzat. Quan entri en funcionament, en un principi, la residència oferirà 29 places, totes elles conveniades, en lloc de les 25 de conveniades i 5 de privades que s’havien contemplat anteriorment. Pel que fa a la resta de places fins assolir la plena ocupació de la residència, «la Generalitat té dues premisses: que hi hagi fons i seguir un mapa territorial de necessitats. Quan hi hagi diners i al territori li pertoquin places, la voluntat és ampliar», apuntava Vilella fa alguns dies. USITAC denuncia que mantenir l’espai tancat tant de temps «va deteriorar la inversió inicial».