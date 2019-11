Reus estrena una nova zona d'aparcament pels pares dels alumnes del Col·legi La Presentació

L'objectiu és millor la seguretat a les entrades i sortides dels nens

Actualitzada 11/11/2019 a les 13:13

Tretze zones d’aparcament per pares d'alumnes

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus ha estrenat aquest dilluns una nova zona d'aparcament per millorar la seguretat a les entrades i sortides del Col·legi La Presentació. Amb aquesta actuació, ja són tretze les zones d’aparcament per a pares d’alumnes en centres educatius de la ciutat.La zona s'ha situat als carrers de Doctor Robert i d'Alt de Sant Pere. Aquesta servirà perquè els pares dels alumnes puguin parar de 7.30 a 9.15 i de les 11.45 a 18 hores. La resta d’hores del dia, els veïns i la resta de conductors poden estacionar els seus vehicles amb normalitat a la zona indicada per als familiars dels alumnes.La Guàrdia Urbana ha establert mesures similars de mobilitat segura en altres centres educatius de la ciutat com les escoles Montsant, Joan Rebull, Sant Pau, Isabel Besora, IES Baix Camp, La Salle, Mare Molas, General Prim i Pare Manyanet, EBM L’Olivera, l’escola Misericòrdia, l'Institut Escola Pi del Burgar, i ara el Col·legi La Presentació.