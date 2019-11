Josep Anglada i dotze exdirigents més estan acusats de suposada discriminació i provocació a l’odi

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus envia a judici l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) per una campanya contra els immigrants que la formació ultradretana va llançar amb motiu de les municipals del 2011. En una interlocutòria de final d'octubre, el jutge dicta l'obertura de judici oral contra Josep Anglada i dotze exdirigents més de l'extint partit pel suposat delicte de discriminació i provocació a l'odi. La vista es farà en els propers mesos als jutjats penals de la capital del Baix Camp, atès que és en aquesta ciutat on l'associació musulmana Watani va presentar la denúncia. El Codi Penal preveu penes d’entre un i tres anys de presó i una multa de sis a dotze mesos per a aquest delicte.La propaganda incloïa un xec simulat a nom de Mohamed Alcabir Samir amb l’import de 4.000 euros, al revers del qual es deia que el Parlament ha repartit 4.000 MEUR entre els immigrants el 2009 i 2010, i que cada català destina 600 euros dels seus impostos perquè cada immigrant rebi 4.000 euros.A més, els pamflets cridaven a l’eliminació de les places de col·legis i llars d’infants de la ciutat reservades per a immigrants i, igualment, es manifestava que «set de cada nou nous llocs de treball són per als immigrants», que són «mà d’obra que genera competència deslleial amb pèrdua de drets laborals i salarials a la baixa» o que «als immigrants se’ls paga el lloguer del pis, subsidis sense haver cotitzat, rebuts de l’aigua i la llum, beques escolars, cotxets de bebè i avals per a la farmàcia o el supermercat».També s’hi feien afirmacions com que «el comerç immigrant acaba amb el teixit comercial», que «els immigrants incompleixen els horaris, treballen sense cotitzar, exempts d’impostos» o, en un altre punt del programa, es vinculava la immigració amb les màfies.El 2013 el magistrat Diego Álvarez de Juan ja va citar a declarar com a imputat per aquests fets el cap de llista de PxC per Reus a les municipals, Albert Tafalla, arran d’una denúncia de l’associació Watani. El 4 de desembre del 2013 el candidat local va declarar als jutjats que la campanya estava dirigida per la cúpula del partit i es va escudar en la llibertat d’expressió. Tafalla va comparèixer acompanyat de diversos membres del partit encapçalats pel seu president, Josep Anglada, el qual va denunciar que eren objecte d’una «cacera de bruixes» i que «cap associació islàmica prohibirà que defensem que primer són els de casa».Aleshores, la fiscalia i la defensa van sol·licitar el sobreseïment del cas. El ministeri fiscal va considerar «reprovable» el contingut del programa de PxC, però va argumentar que no es podia comprovar quin havia estat el grau d’incidència que aquelles manifestacions havien tingut en l’electorat ni si s’havia produït algun incident en el procés electoral derivat de les mateixes. Finalment, però, el jutge va atendre les demandes de l’associació local Watani, liderada per l’advocat Hilal Tarkou, i va acordar mantenir la imputació de Tafalla i dirigir el procés contra la cúpula del partit, que va declarar als jutjats fa tres anys.Al juliol del 2016, l'expresident de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, es va espolsar la responsabilitat en relació a la difusió de la propaganda racista. El polític ultradretà va comparèixer als jutjats de Reus carregat de documentació per demostrar que, si bé n'era president, no va tenir res a veure amb el contingut de la campanya i que cada municipi tenia la potestat per fer i desfer.En una interlocutòria dictada el 24 d'octubre passat, el jutge obre judici oral contra l’aleshores candidat de PxC a Reus, Albert Tafalla, i els membres del consell executiu de la formació de l’any 2011. Es tracta de l’exlíder de la formació, Josep Anglada; l’exsecretària de presidència, Marta Riera; l’exsecretari d’organització i acció electoral, David Parada; l’exsecretari general i portaveu, Robert Hernando; l'exsecretari general i territorial a Tarragona, August Armengol; l'exsecretària de les JIC, Mònica Lora; l'exsecretari jurídic i delegat de Barcelona, Joan Garriga; l'exsecretari territorial per Lleida, Eduard Pallerola; l'exmembre del comitè de campanya Ignacio Mulleras; els exsecretaris territorials per Barcelona i Girona, Miguel Ángel Chiquillo i Moisès Font, respectivament, i l'exsecretari d’economia, Daniel Ordóñez.En el seu escrit d'acusació, l’advocat de l’associació denunciant Watani, Hilal Tarkou, demana la pena màxima de tres anys de presó i dotze mesos de multa. També reclama el pagament d'un euro d'indemnització per cada vot que el partit va obtenir en aquells comicis, per la qual cosa el jutge també ha obert peça separada de responsabilitat pecuniària. El cas arribarà properament als jutjats penals de Reus.