Cremen de matinada tres contenidors i un vehicle estacionat a Mas Pellicer

El president de l'Associació de Veïns I de Maig lamenta que aquests fets no siguin una excepció

Actualitzada 09/11/2019 a les 10:44

A les 1.51 hores de la matinada de dissabte, una dotació de Bombers s'ha personat a Mas Pellicer, a Reus, alertats per l'incendi d'uns containers. Les flames han cremat completament tres contenidors, un quart contenidor ha quedat afectat parcialment, i un vehicle estacionat a la zona també s'ha vist afectat per les flames.Eduardo Navas, president de l'Associació de Veïns I de Maig lamenta que «aquesta nit ens han cremat dos contenidors més al barri» i apunta que «pel motiu que sigui, els de la neteja s'han apressat a netejar el terra i retirar-los». El líder veïnal ha preguntat a la regidora de Seguretat de l'Ajuntament, Dolors Vázquez, tal com ja ha fet anteriorment, «si continua pensant que els barris són part de Reus, ja que ella assegura que Reus és una ciutat segura però el que sabem nosaltres és que al barri hi ha molta inseguretat».