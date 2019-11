S'enfronta a 11 anys i mig de presó per apunyalar un taxista en el trajecte entre Reus i Salou

El processat pateix un trastorn mental

Actualitzada 08/11/2019 a les 14:27

L'Audiència de Tarragona jutjarà a partir de dilluns un home acusat d'apunyalar un taxista la matinada de l'1 d'abril de l'any passat. L'home va agafar un taxi a Reus fins a Salou i, durant el trajecte, va clavar un ganivet al conductor en diverses ocasions, la qual cosa li va fer perdre el control del cotxe i impactar contra una tanca.El processat va deixar el ganivet al taxi i se'n va anar en direcció a Salou. L'individu està declarat incapaç des del 2006 per un trastorn mental. En la data dels fets, a més, no s'estava prenent la medicació correctament i havia estat consumint cocaïna. El fiscal demana onze anys i mig de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa, amb l'atenuant de trastorn mental.A més, l'individu també està acusat d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Segons el relat del fiscal, a Salou es va trobar a un agent dels Mossos d'Esquadra, que vestia de paisà per haver conclòs el seu servei i que havia estat comissionat per a la cerca de qui responia a la descripció física de l'acusat.Aquest agent es va identificar al processat, mostrant-li la placa d'identificació, i li va ordenar que es detingués. L'acusat es va acostar a ell amb una pedra de manera intimidant i va tenir una actitud en tot moment de menyspreu a l'autoritat, fins que finalment va ser detingut. El judici està previst que es faci entre dilluns i dimecres vinent.