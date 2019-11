Reus Transport allarga una setmana més el servei de bus gratuït per anar a l'Hospital

L’any 2018 Reus Transport va tancar amb 2,62 milions de passatgers i la previsió és superar la xifra aquest 2019

Actualitzada 08/11/2019 a les 16:03

Més de 2,6 milions de passatgers a l’any

L'empresa municipal Reus Transport ha decidit allargar una setmana més la prova pilot per promocionar l’ús del transport públic pels trajectes a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Als 5.000 bitllets repartits aquesta setmana entre els usuaris de l’Hospital, se n'hi sumaran 8.000 més la setmana que ve, de l'11 al 17 de novembre. Els bitllets permeten viatjar gratuïtament a les línies 20 i 60, que connecten la ciutat amb el centre sanitari.Amb aquesta campanya, Reus Transport ofereix transport gratuït amb el mateixa sistema de codis QR que ja s’ha fet servir en altres ocasions, com per exemple la setmana del transport públic gratuït entre els alumnes d’institut. Els bitllets que es reparteixen a l’Hospital incorporen un codi QR per agafar gratuïtament l’autobús, només cal passar el codi pel lector que hi ha disponible a cada vehicle. El bitllet només és vàlid per a la L20 i la L60, els bitllets també estan disponibles a l’App de Reus Transport.Dues línies per arribar a l’Hospital des de tota la ciutatLa Línia 20 cobreix el trajecte entre l’Hospital i el barri Immaculada, creuant tota la ciutat, incloent els passejos i la plaça de les Oques i l’avinguda de Sant Jordi.Els dies laborables presta servei des de les 5:23 h del matí a les 22:50 h de la nit. La Línia 60 connecta la plaça de les Oques –on es pot connectar amb la resta de línies de Reus Transport– amb l’Hospital amb menys de 20 minuts i els dies feiners circula entre les 6:33 h i les 18:32 h de la tarda.Reus Transport promociona periòdicament l’ús del transport amb diverses campanyes per incentivar l’ús del transport públic: per Tot Sants aquesta mateixa setmana o com es va fer al setembre, amb el bus gratuït per als alumnes de secundària.En aquest cas, el setembre de 2019 la campanya per als estudiants va ser un èxit i es va tancar amb una mitjana de més de 1.000 viatges diaris. En només una setmana, es van fer 5.327 viatges gratuïts validats amb codis QR que es van repartir als alumnes de tots els instituts i centres de secundària de la ciutat.L’any 2018 Reus Transport va tancar amb 2,62 milions de passatgers i la previsió és superar la xifra aquest 2019.