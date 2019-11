L'acusada de calar foc a un pis de Reus per intentar matar l'exparella nega els fets

La fiscalia rebaixa de quinze a deu anys la petició de presó perquè la dona patia una afectació greu per l'alcohol

La dona acusada de calar foc a un pis de Reus per intentar matar l'exparella ha negat els fets en el judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. La processada, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, ha dit que ella no va acudir al domicili quan van passar els fets i que en cap cas va trencar el vidre d'una finestra que donava a l'escala ni va encendre uns matalassos mentre l'home dormia. La fiscalia ha mantingut l'acusació perquè hi ha testimonis que la van veure al lloc dels fets poc després que comencés l'incendi. Tot i això, ha rebaixat de quinze a deu anys la petició de presó perquè ha quedat acreditat que, en el moment dels fets, la dona patia una afectació greu per consum d'alcohol. La defensa n'ha demanat l'absolució.La dona ha assegurat que feia un mes que vivia al pis i no dos dies, tal com va sostenir la víctima dimecres. La dona ha confirmat que, prèviament a l'incendi, la Guàrdia Urbana va acudir al lloc perquè ella estava cridant des del replà a l'home perquè li obrís la porta. Tenint en compte els episodis conflictius que ja havien protagonitzat abans i que la dona mostrava símptomes d’haver ingerit begudes alcohòliques, els agents van demanar-li que se n’anés i van acompanyar-la fins al carrer.L'acusada ha negat la versió de la fiscalia, que sosté que al cap d'una estona ella va tornar a pujar al segon pis i, «amb la intenció d’atemptar contra la vida de l’home, o sent conscient que la seva acció podia ocasionar-li la mort», va trencar el vidre de la finestra enreixada que donava al replà i va aplicar una flama directament sobre uns matalassos i unes teles que hi havia recolzats a la paret per calar foc a la casa mentre l’home dormia.La fiscal ha recordat que un agent de la Guàrdia Urbana va declarar que, quan se n'anaven amb el cotxe, van veure que la dona tornava a entrar a l'immoble. A més, una veïna va relatar al tribunal que havia sentit una trencadissa de vidres i que, al sortir al replà, va veure que hi havia foc al pis i que l'acusada estava baixant per les escales en direcció al carrer.Segons la versió de la dona, però, ella no va tornar al pis de l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola fins l'endemà en assabentar-se de l'incendi. Va ser en aquell moment quan els veïns la van retenir arran del testimoni de la veïna de la porta del costat, que assegurava que era ella qui havia ocasionat el foc. Posteriorment, els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc i la van detenir.