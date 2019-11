El PSC crida a votar «en defensa pròpia» i per «derrotar la dreta i aturar l'independentisme»

Els socialistes destaquen l’activació d’infraestructures a Tarragona en l’etapa Sánchez

Actualitzada 08/11/2019 a les 09:03

Buscar l’acord

«Hi ha dos governs possibles: un és el de Pedro Sánchez i l’altre és el de Pablo Casado, ostatge de Cs i de Vox. El que està en joc és important». Amb aquest missatge, i subratllant que «fer un gest socialista serveix per derrotar la dreta a tota Espanya i aturar l’independentisme a Catalunya», el cap de llista del PSC al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, animava ahir l’auditori de la Sala Santa Llúcia, a Reus, a «arreplegar el vot catalanista, de la gent d’esquerres, del sentit comú… el vot de la gent normal». Aquest vot «és gairebé en defensa pròpia, serveix per defensar Tarragona», destacava Ruiz, que detallava que amb Sánchez a la presidència de l’Estat «hem començat a foradar el Coll de Lilla, hem iniciat el projecte de l’AP-7 i el nou tram del Corredor del Mediterrani arribarà al desembre».El candidat del PSC per Tarragona insistia que «només els socialistes podem aturar un malson: que el president sigui Casado, que el ministre d’Igualtat sigui Abascal i que la Generalitat la governi un torrat… Ai, Torra» i convidava a «crear una onada de vot socialista, perquè m’han dit que la paraula tsunami millor no la faci servir». En aquest sentit, prometia «trobar una sortida a l’embolic» català i demanava «als que creuen que convé més que guanyi Sánchez, que el votin». «La dreta i l’independentisme» els definia com «la cara agra de les retallades i la confrontació. Ja ho deia el general Prim, aquí és caixa o faixa» i expressava la «necessitat de fer diumenge una demostració d’orgull i de força. Als intransigents, ja siguin de la dreta o independentistes, els hem de dir que el PSC s’ha aixecat».Al seu torn, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, recordava que «volem que la Sandra Guaita –número 2 a la llista– sigui diputada, no quedar-nos només amb el Joan Ruiz» i reclamava suports per obtenir «una majoria suficient per tirar endavant un govern que duri quatre anys i que pugui fer la seva feina». «Estem en una mena de segona volta i hem de votar com si fos així», afegia. A banda d’això, «imagineu-vos una victòria a Catalunya. Seria tot un senyal», precisava. «El que veiem al carrer és l’efecte de la frustració generada per una gran mentida que, en alguns àmbits, s’ha convertit en ràbia», valorava, i es preguntava «qui és catalanista? Qui no crema els carrers, qui defensa la policia catalana». «Hi ha un vot de la dreta acomplexat davant de Vox, a qui la resta de partits han blanquejat per poder governar amb ell, i un vot independentista acomplexat davant de la CUP. Si anem a postures polaritzades, perdem. Nosaltres som radicalment moderats, radicalment catalanistes i radicalment demòcrates», concretava el primer secretari del PSC, que concloïa que «hem de ser un mur contra la intolerància, la injustícia i la discriminació».Per la seva banda, Guaita destacava que «els socialistes fa molts anys que apostem per la política i busquem l’acord. Volem acords amb els que pensen diferent del que pensem i és una manera de fer política que només tenim nosaltres». «Som els únics que som capaços de garantir la igualtat, avenços socials, defensem el medi ambient, un canvi de model productiu, una aposta per la universitat», precisava, i assegurava que «els progressos socials i de llibertat només s’han portat a terme en èpoques de govern socialista». «Hi ha dues opcions, que governi Pedro Sánchez o la dreta de la mà de l’extrema dreta. No hi ha més», insistia, en la línia de Ruiz i Iceta, i deia que «posem les persones al centre i són la nostra única bandera».