Detingut per envair l'AP-7 i per intentar agredir als agents a Reus

Els conductors han alertat dels fets

Actualitzada 08/11/2019 a les 12:31

Un home de 34 anys, de nacionalitat senegalesa i amb domicili a València, ha estat detingut aquest matí de divendres per originar un greu risc a la circulació i atemptar contra els agents de l'autoritat. Segons ha avançat TarragonaDigital, l'arrestat intentava aturar els vehicles que accedien a l'autopista a la capital del Baix Camp.Els fets han passat cap a les 6.20 del matí, quan el 112 ha rebut diverses trucades dels conductos que alertaven de la presència de l'individu a la via. Els Mossos d'Esquadra s'han dirigit fins al lloc i l'han detingut per originar un greu risc per a la circulació. L'home, que anava indocumentat, ha intentat agredir durant tot l'incident als agents, per la qual cosa també se li ha imputat un delicte d'atemptat contra l'autoritat.