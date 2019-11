Tsunami Democràtic programa activitats de «protesta» pel 9-N a més de 200 ciutats catalanes

Reus serà una de les localitats on hi haurà actes en el marc de la «jornada de desobediència» a la Junta Electoral Central

Actualitzada 07/11/2019 a les 09:14

Tsunami Democràtic ha confirmat a 48 hores de la jornada de reflexió prèvia a la cita electoral del 10 de novembre «centenars d'activitats» de «protesta i cultura» a més de 200 poblacions catalanes i de les Balears en el marc de la «jornada de desobediència» a la Junta Electoral Central anunciada fa una setmana. Segons explica, desenes de músics, escriptors, professionals i activistes s'han sumat a la iniciativa «a favor dels drets fonamentals». L'objectiu del moviment és «recordar» a l'estat espanyol que «l'única via» per resoldre el conflicte «és la política». Barcelona, Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Valls, Reus, Vic o Manresa són algunes de les localitats on hi haurà activitats relacionades amb la convocatòria.A banda dels municipis catalans, Tsunami informa que també han registrat activitats poblacions de les Illes Balears com Palma, Montuïri o Esporles.A Barcelona hi haurà actuacions de grups i músics com All Foll, Els Catarres, Monste Castellà, Ebri Night, Elèctrica Dharma, La Folie, Gertrudis, Joan Rovira, Miquel del Roig, Músics per la Llibertat, Pepet i Marieta, Salva Racero o Zebrass. També hi haurà poesia de la mà d'Aina Torres, David Casasses i David Caño o parlaments d'activistes sobre drets socials i llibertats.Tsunami seguirà penjant a les seves xarxes socials els cartells que des de cada població s'estan fent arribar amb iniciatives promogudes per particulars, associacions, agrupacions i tot tipus de col·lectius a encara més municipis, afirma el col·lectiu.Finalment, Tsunami Democràtic fa una crida a ampliar la convocatòria per «insistir que Catalunya necessita una solució política» i que l'Estat «ha de reflexionar» sobre el reconeixement del dret a l'autodeterminació o la llibertat dels presos, exiliats i represaliats.