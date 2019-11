Puigneró: «Reus és una ciutat referent en tecnologia»

El conseller de Polítiques Digitals visita el Clúster TIC, «una aposta important del territori»

Les instal·lacions del Clúster TIC Catalunya Sud, enclavat a l’edifici del Tecnoparc, van rebre aquest dijous la visita del Conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que va realitzar un recorregut a través del que considera «una aposta molt important al territori, amb empreses rellevants, i un dels punts importants en el mapa de Catalunya pel que fa a innovació digital». En una atenció prèvia a la visita, Puigneró va valorar l’actualitat política i la suposada vinculació que l’Audiència Nacional estableix entre Quim Torra i els CDR, desmentida pel mateix president. En aquest sentit, el conseller va lamentar que «ens estem malacostumant, en aquest país, a veure’ns obligats a defensar-nos de qualsevol notícia que no està contrastada, o que de vegades és una acusació falsa i que acaba en no res».«Entenc que el president ha donat resposta a aquesta qüestió i jo em remeto a les seves paraules», va afegir. Sobre la petició formulada per la candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha demanat la imputació de Torra, Puigneró va apuntar que «determinats partits fan una política envers Catalunya que indica que aquest és un Estat que no ens vincula. El poble de Catalunya ja no s’hi sent vinculat. L’Estat vol liquidar Catalunya».Sobre el Clúster TIC Catalunya Sud, el conseller va destacar que «és important que, en la qüestió tecnològica, no tot passi a Barcelona i que tinguem ciutats referents com Reus i com altres del país on s’estan desenvolupant clústers en l’àmbit de la nova economia».