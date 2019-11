Interior fixa la reforma i ampliació del recinte de Bombers de Reus per l'any 2023

El projecte tècnic per rehabilitar l’actual edifici i aixecar-ne un de segon es licitarà al 2021 i s’han previst 5 MEUR d’inversió total

Serveis de l’EPAF i el GRAF

La reforma i ampliació del recinte del Parc de Bombers de Reus es portarà a terme, segons les previsions amb què treballa el Departament d’Interior de la Generalitat, «l’any 2023». Abans, «al 2021, s’haurà tret a licitació el projecte que guiarà les obres».El pressupost de tot plegat es fixa «entre els 4 i els 5 milions», pendent que la redacció de la documentació vinculada permeti afinar la xifra. La intervenció implicarà la rehabilitació de l’actual edifici i la construcció d’un de segon on es traslladaran serveis per «convertir Reus, per la bona comunicació i per les condicions que ofereix, en un punt estratègic a la Regió».El cap dels bombers de Tarragona, Albert Ventosa, explica al Diari Més que «ara, hi ha capacitat financera per tirar el projecte endavant». «Ja es va aprovar, a nivell del Departament d’Interior, el pla econòmic financer per invertir en noves infraestructures i en la reforma de les ja existents, en el termini entre 2020 i 2024», apunta, i precisa que «hem aconseguit que el Parc de Reus entri al pla i, per tant, tenim les garanties que es farà».Com que «no tots els recursos assignats al pla es poden destinar a any zero, sinó que hi haurà una periodificació», en el cas de Reus «al 2021 hi ha planificada la licitació del projecte tècnic. Després, un cop el projecte ja hagi estat adjudicat i elaborat, s’obrirà un altre concurs públic per adjudicar l’obra, que està previst que s’executi al 2023».La intervenció al complex «va en paral·lel a la finalització de la tramitació de la cessió de solars a Bombers, per part de l’Ajuntament de Reus», aprovada inicialment en el ple del 19 de juliol i que afecta dos espais diferenciats: un de 2.326 metres quadrats delimitat pels carrers Mas de l’Abelló, Mas del Carpa, Mas del Tallapedra i la línia de ferrocarril; i un altre de 2.618 metres quadrats entre els carrers de Vilafranca del Penedès, de Sabadell, la riera de l’Abeurada i la línia de ferrocarril. En aquest sentit, Ventosa expressa que «els tempos estan definits per la normativa i són lents, però tot tira endavant i l’entesa amb l’Ajuntament és total. Tot això redunda en un interès comú».«L’obra és important perquè, ara mateix, l’edifici del Parc de Reus està gairebé igual a com estava quan es va construir i, en canvi, tenim més recursos. No s’hi ha fet inversió», afegeix el cap dels Bombers de Tarragona, que diu que «en un únic edifici que estava pensat per Parc de Bombers, ara hi tenim alguns serveis més, com ara l’escola de bombers de la regió de Tarragona o el servei GRAF. El que volem és deixar el parc per al seu ús propi i generar un nou espai on hi hagi tots aquests serveis complementaris que no són pròpiament del parc però que són imprescindibles per oferir un bon servei a la ciutadania».El nou edifici, el segon del complex, «es construirà amb l’ampliació i no serà de grans dimensions però allotjarà diferents serveis». A banda, «l’actual edifici també es rehabilitarà».Entre el seguit de nous àmbits que es localitzaran a Reus, Ventosa destaca que «afegirem un equip EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) composat per vuit persones i que serà de nova implantació al Parc de Reus. A més, treballem per portar-hi part de la Unitat Tècnica GRAF (Grup d’Actuació Forestal) i donar lloc a una base a Reus». «La idea», diu, «és potenciar Reus no només des del punt de vista de la intervenció directa sinó de la innovació i la creació».La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ja havia fet arribar una carta a l’Ajuntament de Reus, fa uns mesos, informant de la voluntat d’ampliar el recinte.El preu del global de les intervencions «és difícil de saber perquè s’acabarà de concretar del tot un cop estigui elaborat el projecte tècnic». Ara, però, «es treballa amb una estimació i estem parlant d’entre els 4 i els 5 milions d’euros».