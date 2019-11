Aquest dijous 7 de novembre fa dos anys que van realitzar la seva primera protesta

Actualitzada 07/11/2019 a les 13:08

Unes 280 persones han participat aquest dijous en la concentració que el col·lectiu d'Avis i Àvies per la Llibertat de Reus convoca diàriament a la plaça del Mercadal de Reus, coincidint que just aquest dijous 7 de novembre fa dos anys de la seva primera protesta. A part dels tradicionals tres tombs a peu per la plaça, s'ha fet especial menció a una de les «fundadores» d’aquest moviment, Àngels Ollé, que va morir fa un parell de mesos. Va ser a través del mòbil que un grup reduït d'avis va decidir passar a l'acció amb una iniciativa que ràpidament va quallar entre la societat i s'hi va anar adherint gent. En aquests dos anys ja sumen més de 600 mobilitzacions amb més de 100.000 participants. Entre tots han recorregut 42.000 quilòmetres.