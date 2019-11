Comença la construcció del Parc de les Olors de la Boca de la Mina

El desbrossament i anivellament dels terrenys on es faran 10.600 metres de zona verda, en marxa

Actualitzada 06/11/2019 a les 20:43

Avancen els treballs al passeig

Les feines per donar forma al futur Parc de les Olors, la segona intervenció inclosa en el projecte de recuperació i millora de la Boca de la Mina, ja estan en marxa. Les màquines hi treballen des d’aquest 24 d’octubre, unes setmanes abans del que estava previst, i ho faran durant prop de cinc mesos.Fonts de l’empresa que tira endavant l’actuació, Valoriza Servicios Ambientales, expliquen al Diari Més que «els primers moviments han servit per retirar una primera capa de terra que hi havia, per desbrossar, i ara estem anivellant el terreny».El global de l’obra a la Boca de la Mina disposa d’un pressupost de 2.051.400 euros vinculat en un 50% a fons FEDER.El Parc de les Olors es correspon amb el segon dels tres lots, adjudicat a finals de setembre i que té una inversió programada de 488.545 euros. En principi, estava contemplat que els operaris hi accedissin al desembre, però la tramitació ha estat més àgil del que s’esperava i els treballs ja s’estan fent.El Parc de les Olors, tal com està dibuixat, donarà lloc a una nova zona verda de fins a 10.687 metres quadrats amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. Es configurarà com un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada.L’ordenació girarà al voltant de tres camins aromàtics connectats entre sí. Cada camí es crearà amb dues franges de paviment diferent –ceràmic i sauló–, seguint els mateixos criteris que s’empren en l’actuació del passeig de la Boca de la Mina.Al final de cada camí es col·locarà una petita zona d’estada i descans on serà possible gaudir de les vistes i olors. L’àmbit del parc inclourà també l’últim tram de l’avinguda de Saragossa que variarà la secció transversal actual i introduirà aparcament en bateria.D’altra banda, les obres al passeig de la Boca de la Mina, on la maquinària va començar a intervenir el 10 d’octubre, avancen amb normalitat amb un pressupost d’1.562.862 euros. Fa pocs dies es van fer la retirada de mobiliari del passeig –bancs, fanals baixos i papereres, entre altres– que serà retornat a la Brigada Municipal per tal que se li pugui donar una segona vida.I ara s’està incidint en les cunetes i en l’anivellament del terreny per evitar que l’aigua de pluja s’acumuli a la zona central. Les dues obres, la del passeig i la que generarà el Parc de les Olors, progressaran de manera paral·lela.