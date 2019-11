Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band Project presenten el concert que faran al Teatre Fortuny

«La tendresse. Homnage aux belles chansons» és el títol de l'espectacle

Actualitzada 07/11/2019 a les 16:21

El concert del Fortuny

La cantant Anna Roig i el compositor Àlex Cassanyes han estat aquest dijous al matí a Reus per presentar el concert extraordinari de cloenda de la tercera edició del Cicle Vermusic de Vermut Miró que tindrà lloc el proper dissabte 16 de novembre a les 21:00 h al Teatre Fortuny de Reus.«La tendresse. Homnage aux belles chansons» és el títol del concert espectacle protagonitzat per Anna Roig i Alex Cassanyes Big Band, que igual que la resta de concerts del Vermusic destinarà bona part de la recaptació a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i en especial a diversos projectes d’investigació que s’estan portant a terme a l’Hospital Sant Joan de Reus.Han acompanyat en la presentació del concert als dos artistes al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens; Maria Rosa Borràs, delegada a Reus de la Lliga Contra el Càncer; Eva Rodríguez, de Vermut Miró i Isaac Albesa, programador del Vermusic 2019.El concert d’Anna Roig i Alex Cassanyes és possible gràcies a la col·laboració de Vermusic de Vermut Miró, el Festival Accents (www.festivalaccents.cat) i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus.Les entrades per aquest concert es poden comprar a les taquilles del Fortuny en l’horari habitual i també per internet a web del Teatre Fortuny i en concret en aquesta pàgina Anna Roig s’ha mostrat molt satisfeta de poder actuar de nou al Teatre Fortuny on va tocar ja 8 anys en un concert doble amb la seva banda L’ombre de ton chien.Ara torna a Reus en una gira amb el projecte «La tendresse» que l’ha portat fins ara a deu ciutats del país. «Hem seleccionat molt acuradament els espais on oferir aquest concert i és un goig poder-ho fer a Reus i a l’emblemàtic Teatre Fortuny i a més en un concert que té una part solidària», ha explicat Anna Roig, que també ha afegit que sempre ha estat molt lligat a la cançó francesa –de fet la seva manera és francesa- i que al final ha pogut posar damunt d’un escenari algunes de les cançons que «m’han acompanyat durant tota la vida».Per la seva part, Daniel Recasens ha afegit la satisfacció per col·la borar amb el Vermusic i de tenir una artista com aquesta a la ciutat. Per últim, des de Vermut Miró i la Lliga Contra el Càncer s’ha fet una crida a assistir al concert i a omplir el Fortuny per una causa solidària.Catorze músics, un director/arranjador i una intèrpret sobre l’escenari és la fórmula escollida per Anna Roig i Àlex Cassanyes que arriba aquest dissabte 16 de novembre al Fortuny de Reus.La unió entre les cançons franceses que més li agraden a l’Anna Roig i les composicions exquisides i curoses de l’Àlex Cassanyes. Cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gains-bourg, Barbara i altres autors que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’Anna havia anat guardant en un calaix esperant poder-les cantar algun dia.Casualment, totes amb algun punt d’aquesta tan necessària tendresa de la que sovint sembla que esti gui mancada el món. Arranjaments amb l’equilibri just entre potència i dolçor, com la tendresa. Plens de matisos, com la tendresa. Perfectes per gaudir encara més d’aquestes cançons, amb una nova sonoritat que els ret un grat homenatge, tant per l’exquisidesa en l’escriptura de l’acompanyament musical com per la delicadesa dels músics en la seva interpretació.