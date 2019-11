Adequaran l'aparcament del carrer de Falset de Reus, que tindrà 25 places noves

La zona quedarà pavimentada, tindrà una rampa d’accés i disposarà d’un espai per a discapacitats

Actualitzada 06/11/2019 a les 20:58

Prop de 500 llocs per estacionar

El carrer Falset comptarà ben aviat amb 25 places d’aparcament noves. Això serà en un període de dos mesos, ja que aquest és el temps que s’ha donat des de l’Ajuntament per arranjar aquest espai que, fins ara, ja s’està utilitzant d’aparcament de manera incontrolada per alguns residents de la zona.L’Ajuntament ha tret a licitació aquesta obra amb un pressupost de 39.505,12 euros amb IVA inclòs. Aquelles empreses que vulguin presentar-se podran fer-ho fins al dia 21 d’aquest mes. El contracte estipula la creació de 25 places noves d’aparcament, de les quals una ha d’anar destinada per a persones amb discapacitat. Amb tot, una part d’aquestes 25 places estan subjectes a un acord entre l’Ajuntament i la comunitat de veïns Mare Molas 59, ja que una part del terreny els pertany a ells. Ara mateix, segons s’especifica en l’informe de les obres, aquest conveni entre ambdues parts per la cessió de la parcel·la està en tràmit.«L’objecte de l’actuació és facilitar l’accés als edificis existents i oferir un aparcament superficial correctament delimitat amb espai adequat per als veïns de la zona», detalla l’informe. És per això que no només es treballarà a l’interior del solar, sinó que també es farà en els accessos. Es repararan les voreres que estiguin «relativament a prop de l’obra per reparar i substituir les que amb el pas del temps han estat degradades», es pavimentarà una rampa d’accés, es farà la pertinent instal·lació per recollir les aigües fluvials sense que aquestes puguin generar un problema. També s’instal·larà un gual de vianants a l’accés del carrer Falset que condueix cap al pàrquing en qüestió.Amb aquestes 25 places d’aparcament del carrer Falset, la ciutat arribarà als prop de 500 llocs nous per poder estacionar el turisme. I és que aquest 2019 també s’han arranjat els solars del raval de Sol i Vista, on hi ha 24 places; al carrer Roger de Llúria, amb 42; 50 al carrer de Sor Lluïsa Estivill; 275 places més a l’avinguda de Països Catalans; i 68 al Velòdrom. La zona que més aparcaments nous ha tingut enguany és la de l’avinguda Països Catalans per la seva proximitat amb Sor Lluïsa Estivill i aquest darrer del carrer Falset. Els aparcaments tenen el doble objectiu de «donar resposta a les necessitats de places d’estacionament manifestada pels veïns de l’entorn, així com i oferir pàrquings alternatius a les persones que visiten Reus».