Una vintena de persones descobreixen el refugi de la Patacada

És una de les visites guiades del Museu de Reus

Actualitzada 06/11/2019 a les 21:38

El Museu de Reus va iniciar ahir les visites guiades del mes de novembre i ho van fer al refugi antiaeri de la Patacada i a la Bòbila de Sugranyes. Aquesta tarda, a les 17.30 h., una vintena de persones, havent fet la inscripció prèvia requerida, van poder entrar al refugi de la Patacada i descobrir totes les històries amagades de la mà d’una guia.La Patacada és l’espai urbà on es troba un dels refugis antiaeris més grans bastits a Reus durant la Guerra Civil. L’equipament compta amb una petita exposició en el nivell inferior de la nova entrada que es va construir per fer-lo accessible al públic. A la pràctica, des de la pròpia experiència dels tècnics del Museu com a investigadors, s’ha desenvolupat una proposta que adequa el contingut de la visita a les característiques del grup. Un model que ja van iniciar amb Ezequiel Gort, arxiver municipal, ara jubilat.«Amb una base comuna en les explicacions, és clar que la descoberta del refugi ens apropa als fets concrets, però també possibilita reflexions universals sobre les conseqüències de les guerres sobre la població no combatent», explicaven des del Museu. La guia va detallar que «el refugi ens mostra el patiment de la població, però també l’esforç cooperatiu de la població per superar moments tan dramàtics, connectant la gran història amb les vivències i històries personals que ens transmet la memòria».Les visites guiades del Museu de Reus continuaran amb l’exposició Negre sobre blanc, la col·lecció de dibuixos del Museu el pròxim dissabte 16 de novembre.