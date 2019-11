Un advocat denuncia els líders de Vox al jutjat de Reus «per incitació a l'odi i a la violència»

Hilal Tarkou apunta Santiago Abascal i Iván Espinosa per unes declaracions «indignes i irresponsables» vinculades al col·lectiu immigrant

«No hi pot haver carta blanca»

L’advocat reusenc Hilal Tarkou, a través de l’Associació de Ciutadans per la Convivència i el Desenvolupament Watani, ha presentat avui als Jutjats de Reus un escrit de denúncia «contra el partit polític Vox en la figura dels seus dirigents» i que apunta directament el candidat a les eleccions del 10-N Santiago Abascal i Iván Espinosa, sotssecretari de relacions internacionals de Vox i que també forma part de la llista. A ambdós els atribueix un suposat delicte d’incitació a l’odi i a la violència per unes declaracions públiques en al·lusió al col·lectiu immigrant.En l’escrit, que té data de registre d’aquest mateix 6 de novembre de 2019, Tarkou fa referència a que «el senyor Espinosa arriba a manifestar públicament en una entrevista emesa per Antena 3 al seu programa Espejo Público que ‘un estranger és tres cops més propens a violar que un espanyol'». «Un fet, aquest, totalment fals», precisa l’advocat.D’altra banda, la denúncia també pren com a base el fet que «Santiago Abascal, al debat emès per la 1 de TVE, va dir que ‘des de la Manada de San Fermín hi ha hagut més de 100 manades i el 70% dels que estan imputats són estrangers».Tarkou entèn que «aquestes manifestacions són totalment falses i constitueixen una manifesta alarma social, atempten greument contra la dignitat de les persones estrangeres, atempten greument contra la convivència, contra la pau social, inciten a l’odi, motiven i criden a la conflictivitat i al racisme i la xenofòbia».Per això, Watani veu aquestes declaracions «altament perilloses i alarmistes» i considera que «reuneixen tots i cada un dels elements subjectius i objectius que constitueixen el delicte d’incitació a l’odi i a la violència». Conducta, aquesta, que «encaixa plenament en l’article 510 del Codi Penal».En declaracions a aquest rotatiu, Hilal Tarkou lamenta que «manifestacions com aquestes són una falta de responsabilitat que no pot quedar impune». «No hi pot haver carta blanca per atacar la convivència i atacar els drets fonamentals de les persones. I em sembla totalment indigne i fora de lloc», afegeix.L’advocat recorda que «les declaracions es van fer en cadenes generalistes que hauran atret una important audiència, no són manifestacions privades ni en un àmbit d’altres tipus. Són declaracions que arriben a molta gent i que són perilloses». «Si els hi fem cas, com que tenim 2 o 3 milions d’immigrants, això vol dir que tenim 2 o 3 milions de delinqüents al carrer?», es pregunta, i demana que «la condició d’aforat desaparegui en la pròxima legislatura perquè tothom s’ha de responsabilitzar del que diu i el que fa».