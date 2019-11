Reguant demana que no es militaritzin els carrers el 10-N per tal que la ciutadania «voti sense por»

La CUP celebra «la derrota internacional» de l'Estat per la negativa del Regne Unit a cursar l’euroordre contra Ponsatí

Actualitzada 06/11/2019 a les 21:26

La candidata número 3 de la CUP al Congrés per Barcelona, Eulàlia Reguant, ha demanat que no es militaritzin els carrers per tal que la ciutadania pugui votar «amb tranquil·litat i sense por» a les eleccions del 10-N.En un acte de la formació anticapitalista a Reus, Reguant ha criticat el desplegament policial previst i ha afirmat que no vol que es tornin a produir escenes com les de l’1-O, amb agent agredint votants.També ha celebrat la «derrota internacional de la justícia espanyola» per la negativa del Regne Unit de tramitar l’euroordre contra l’exconsellera Clara Ponsatí, a qui ha enviat una abraçada. «El gran jutge Llarena les encerta molt amb les euroordres», ha ironitzat.