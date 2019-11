La ballarina Sol Picó aixeca el teló del XIV Memorimage

La pel·lícula ‘De rodillas corazón’ i una actuació de dansa obren el festival

Actualitzada 06/11/2019 a les 21:40

El XIV Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage va començar aquest dimecres amb les sessions del MemoriJove i va tancar la jornada celebrant la seva cerimònia inaugural al Bartrina amb la projecció la pel·lícula De rodillas corazón, de Susanna Barranco i que està dedicada a la ballarina Sol Picó. Precisament, amb motiu de la celebració de l’Any Roseta Mauri a la ciutat, enguany s’havia volgut incloure aquesta sessió entre els actes commemoratius i, a més, ahir es va comptar amb l’actuació de ballarines de les escoles de dansa de la ciutat.Durant el matí ja s’havien pogut veure dues projeccions del Memorimage 2019: Avec un surire, la revolition, per un costat, i Me llamo Violeta per l’altre. Ambdues sessions van desplegar un espai de debat posterior molt participatiu. Es dóna la circumstància que Me llamo Violeta serà l’autèntica protagonista de les sessions d’aquest dijous al matí del MemoriJove, amb dues projeccions que ompliran el Teatre Bartrina.El Memorimage serà paritari en la seva XIV edició. El certamen se celebrarà fins al 9 de novembre i presentarà catorze films, que competiran en quatre categories. Per primera vegada, tots els que prendran part de la secció oficial tenen un marcat segell femení, ja sigui per la història que expliquen o perquè han estat dirigits per dones. A banda hi haurà la secció MemoriReus, dedicada a pel·lícules centrades en la demarcació de Tarragona que fan servir imatges d’arxiu, MemoriXics i MemoriJove. està previst que a les sessions de matí i del MemoriJove hi assisteixin 1.200 persones.