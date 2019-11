L'hotel del Pallol a Reus estarà enllestit a començaments de l'any 2021

L’obra, que s’ha reprès aquesta setmana, s’expandirà al solar entre el Passeig Comercial i el terreny on s’està treballant ara

Actualitzada 05/11/2019 a les 21:22

Dinamitzar la zona

L’activitat ha tornat al solar del Pallol on s’ha d’aixecar l’hotel de quatre estrelles i que, segons han anunciat fonts de la promotora Ginkoplanet a Diari Més, estarà enllestit «d’aquí a 16 o 18 mesos», és a dir, a començaments de l’any 2021.El primer pas de les feines és acabar de sanejar el terreny per després instal·lar-hi els fonaments de l’estructura i pavimentar la zona per començar a aixecar l’edifici.Aquestes tasques, que van quedar interrompudes al juliol, s’allargaran durant «quatre o cinc mesos» tal com detallen fonts de Profirex, l’empresa subcontractada per a realitzar aquest servei. Després serà una altra companyia la que s’encarregui d’aixecar l’hotel que preveu obrir portes el maig del 2021 a tot estirar.Ara mateix, les tasques se centren sanejar el solar que era de propietat privada i que la promotora va haver de comprar per poder enderrocar les diferents cases que hi havia per instal·lar l’hotel. Unes feines d’enderroc que van finalitzar l’any passat. A banda, Ginkoplanet també va haver d’arribar a un acord amb l’Ajuntament perquè aquest els cedís l’espai que hi ha entre el Passeig Comercial El Pallol i el solar que ja és propietat de la promotora.Aquesta zona fins ara ha estat a l’aire lliure i sovint s’hi han instal·lat diverses fires. Ara, en els pròxims dies aquest indret també es tancarà perquè els treballadors començaran a realitzar els respectius treballs per procedir a la instal·lació dels fonaments.Un dels requisits per part de l’Ajuntament per cedir aquest espai era que l’hotel tingués una zona d’ús comercial, és per això que la planta baixa de l’allotjament estarà destinada als comerços i connectarà directament amb El Pallol.En detall, l’equipament de quatre estrelles tindrà, a banda de la planta destinada a diverses botigues, una zona de restauració, gimnàs i una piscina a la terrassa que serà coberta. A més, el nombre d’habitacions serà finalment de 90 i no de 83 com estava previst en un principi.D’altra banda, l’hotel no comptarà amb pàrquing propi, ja que s’aprofitarà el que ja existeix al Pallol, però aquest sí que tindrà un accés directe a l’allotjament per als clients que necessitin utilitzar-lo. D’aquesta manera la promotora s’estalviarà fer un soterrani més per als turismes.Des de la promotora comenten satisfets que «les obres ja no es tornaran a aturar perquè ara ja tenim tots els permisos. Per tant, això ja anirà rodat», fent referència a l’aturada que van patir al juliol quan es van descobrir unes restes antigues que van haver de ser analitzades pels arqueòlegs.La construcció d’aquest hotel de quatre estrelles permetrà dinamitzar més la zona del Pallol, ja que renovarà aquest espai donant vida a un racó inutilitzat durant molts anys i portant més turisme al centre de la ciutat.A més, uns metres al costat del Passeig Comercial El Pallol hi ha la reformada plaça de la Sang que en un futur pròxim també ha de comptar amb un nou hotel, que encara aportarà més vida en aquest indret, i un bloc de pisos al número 16 del raval del Pallol. Així doncs, amb la construcció d’aquests tres grans edificis es donarà un nou impuls a la zona.