L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació fa 40 anys «incidint en la vida cultural de la ciutat»

El centre inaugura el curs 2019-2020 amb rècord d’alumnes matriculats

Actualitzada 06/11/2019 a les 21:16

Una mirada enrere, als 40 anys d’història que enguany se celebren, va centrar aquest dimecres la conferència d’inici del curs 2019-2020 de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus, que afronta un nou any batent rècord d’alumnes i ara en té en formació uns 300. La ponència, sota el títol D’on surten les escoles? i que va anar a càrrec de l’exprofessor Joan Rom, va aprofundir en la trajectòria del centre fins a arribar a la seva localització actual, l’edifici del carrer del Vent que va estrenar-se fa sis cursos.Rom va apuntar, així, que la seu de l’Escola d’Art i Disseny «encara fa olor a nou» i va recordar que «justament aquí, abans, ja hi havia hagut anteriorment l’escola». «L’any 1979, el primer curs, hi havia 140 alumnes», va dir, i va concretar que «des del principi, el centre tenia clar que havia d’incidir en la vida cultural de Reus. Aquesta ha estat la vocació durant 40 anys: formar part del teixit de la ciutat». L’exdocent va respondre també la pregunta que es formulava amb D’on surten les escoles?, i va detallar que «sorgeixen de la necessitat i hi cal una confluència de voluntat, oportunitat i una inversió».A l’acte van participar també la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i el director de l’Escola d’Art i Disseny, Quim Vilafranca, que va destacar que «des dels inicis, hem volgut ser un centre de dinamització de la cultura», que «una gran part de l’alumnat és de l’entorn» i que «tornar al centre ha fet l’escola més coneguda». «L’objectiu és que l’alumne tingui autonomia operativa i capacitat crítica», va dir.