El barri Gaudí de Reus registra en pocs dies una desena d'«incendis intencionats»

Mas Pellicer i Mas Iglesias van patir dos focs ahir

Actualitzada 05/11/2019 a les 21:29

Navas: «Hi ha inseguretat»

L’Associació de Veïns del barri Gaudí ha detectat a la zona, «des de mitjans del mes d’octubre» i fins aquest diumenge, una desena d’«incendis intencionats» que afecten «contenidors i vegetació».L’entitat té constància, com a mínim, d’«un contenidor al carrer Bisbe Grau, un altre al carrer Badalona, dos a l’avinguda del Comerç abans d’arribar a la Boca de la Mina, un a l’avinguda de Barcelona i alguns contenidors als voltants de l’Escola Mowgli» que van cremar durant els primers dies i, en dates més properes, també han estat afectats «diferents elements de vegetació del barri: hi ha hagut foc un parell de cops a la plaça de la Sagrada Família i a Mas Carandell també en dues ocasions, una d’elles des de la part de davant de l’Institut Gaudí i l’altra a un pi que havia caigut durant la ventada».L’episodi relacionat, precisament, amb l’arbrat de l’entorn de Mas Carandell ha preocupat especialment el veïnat «perquè allà hi ha un pi rere l’altre i, si no hagués estat perquè els Bombers es trobaven en aquell moment al barri i van actuar ràpidament, segurament el foc s’hauria propagat», explica la presidenta de l’entitat veïnal, Maria del Mar Escoda, que qualifica els actes de «bretolades, però que ja cansen».Des de l’associació de veïns no tenen una sospita concreta de qui podria estar originant els incendis. Manifesten, això sí, sentir-se «enfadats perquè la cosa no s’atura» i demanen qui pugui presenciar algun d’aquests actes «que ho denunciï a la policia local».Una sèrie de veïns del barri Gaudí, que estaven organitzats prèviament a través d’un grup de Whatsapp per coordinar-se en relació a l’actualitat de la zona, han fet servir aquest canal igualment per informar dels incendis. Fonts municipals confirmen que «la Guàrdia Urbana ha obert una investigació pels focs, tal com fa sempre amb tots els incendis de contenidors que es donen». Les darreres cremes es van produir aquest diumenge.Tot i haver-se vist afectat més intensament, el barri Gaudí no és l’únic on s’han regitstrat incendis. La matinada d’ahir, Mas Pellicer i Mas Iglesias van patir focs a contenidors amb uns 20 minuts de diferència. A les 2.20 h., Bombers van rebre el primer avís a Mas Pellicer i hi van enviar una dotació. Una altra dotació va haver de ser desplaçada al carrer Manuel Hugué, al barri de Mas Iglesias, pel mateix motiu 20 minuts després. Eduardo Navas, president de l’Associació de Veïns I de Maig, de Mas Pellicer lamentava ahir que «la regidora de Seguretat insisteix a dir que la ciutat és tranquil·la» i apuntava que «deu ser que no considera els barris part de la ciutat». Navas denunciava també «xeringues fetes servir al carrer principal» de Mas Pellicer.