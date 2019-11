La víctima diu que el va despertar el fum i que va sentir com ella cridava «que obrís la porta»

Aquest dimecres ha començat a l’Audiència de Tarragona el judici contra la dona que la matinada del 29 de gener del 2018 va calar foc a un pis de Reus per intentar matar l’exparella, segons la fiscalia. Tots dos convivien a l’immoble, ocupat il·legalment, i havien protagonitzat diversos episodis conflictius i discussions. El ministeri públic sosté que, en aquella ocasió, l’home no va deixar entrar la dona al pis i aquesta, que anava beguda i havia consumit drogues, va trencar el vidre d’una finestra que donava a l’escala i va calar foc a uns matalassos mentre ell dormia. L'acusada s’enfronta a 15 anys de presó. L’home ha declarat al tribunal que el va despertar el fum, que «s’ofegava» i que va sentir com ella cridava «que obrís la porta».Unes hores abans, la policia ja havia hagut d’intervenir perquè l’acusada impedia l’entrada de l’home a l’habitatge. «Ella em va dir que no tenia on anar i que dormia al carrer, així que vaig deixar que es quedés a dormir dos dies a casa, però després ella es volia quedar el pis», ha relatat la víctima. La situació, però, es va resoldre, l’home va poder accedir al pis i la dona se’n va anar. Posteriorment, sobre les dues de la matinada del 29 de gener, la processada va tornar-hi i es va trobar que ara era ell qui no la deixava entrar. «Sempre venia de nit borratxa a molestar-me», ha lamentat l’home.Segons la fiscalia, la dona va començar a cridar perquè obrís la porta i, com que cap dels dos no cedia, un veí va acabar trucant a la Guàrdia Urbana. La patrulla de la policia local va acudir al lloc i, tenint en compte els episodis conflictius que ja havien protagonitzat abans i que la dona mostrava símptomes d’haver ingerit begudes alcohòliques, els agents van demanar-li que se n’anés i van acompanyar-la fins al carrer.Tot i això, la dona va tornar a pujar al segon pis i, «amb la intenció d’atemptar contra la vida de l’home, o sent conscient que la seva acció podia ocasionar-li la mort», va trencar el vidre de la finestra enreixada que donava al replà i va aplicar una flama directament sobre uns matalassos i unes teles que hi havia recolzats a la paret per calar foc a la casa mentre l’home dormia. Les flames es van propagar ràpidament per tot el domicili i, al seu torn, la processada va fugir.La víctima ha declarat que es va despertar pel fum, que va sentir que «s'ofegava» i que li va resultar impossible obrir la porta de l’habitatge per poder escapar. Ha dit que va sentir que la dona cridava «que obrís la porta», però que no va veure si va ser ella qui va iniciar el foc. Tot i això, se n’ha mostrat convençut per la versió que van donar els veïns. «Ella va trencar la finestra i va calar foc als matalassos. Vaig veure com el foc als matalassos havia començat des de dalt», ha relatat.Com que no podia sortir per la gran quantitat de fum present a l’habitatge, l’home va trencar el vidre de la finestra de la façana, es va agafar a uns cables de llum que penjaven i es va mantenir en aquella posició durant més de quinze minuts fins que els bombers el van rescatar. «Els veïns des del carrer em deien que no em tirés i jo m’estava cremant», ha explicat. La víctima, que ha demanat declarar sense tenir contacte visual amb l'acusada, ha admès que aquella nit ell també estava afectat pel consum d’alcohol.L’home va resultar intoxicat pel fum i va patir cremades de segon grau a les orelles, les mans i l’esquena que van requerir d’un tractament quirúrgic rehabilitador. Va passar divuit dies hospitalitzat a l’Hospital de la Vall d’Hebron -tres d’ells a la UCI- i va trigar prop de mig any a recuperar-se de les ferides. Aquest dimecres ha dit que pateix mals de cap a les nits i que ha perdut força a les mans, la qual cosa li dificulta poder treballar al camp.La fiscalia destaca que, si no hagués estat per la ràpida intervenció dels serveis d’emergència, el foc s’hagués pogut propagar per la resta del bloc, amb cinc pisos d’altura i dotze habitatges per planta. En el moment de produir-se l’incendi, la majoria de veïns de l’edifici dormien als respectius domicilis. Segons l’escrit del fiscal, el SEM va atendre tres persones per inhalació de fum -entre els quals un nadó de nou mesos-, tot i que va haver-hi una quinzena d’afectats.Segons la fiscalia, l’anterior propietari va fer la dació en pagament del pis a Bankia però va assentir que la víctima l’ocupés de forma il·legal. La processada, de 36 anys, convivia amb l’home, tot i que ja no eren parella. El domicili està ubicat al 2n 5a de l’avinguda Mossèn Ramon Muntanyola número 2 de Reus.El jutjat de guàrdia de Reus va decretar presó provisional per a la dona, atesa la gravetat dels delictes i el risc de fugida, atès que no va poder acreditar cap arrelament en territori espanyol, ni tampoc econòmic ni laboral. A més, la dona, de nacionalitat marroquina, ja havia estat detinguda l'any 2016 per la seva participació en un intent d'homicidi de la seva filla menor d'edat, que en el moment de l’incendi estava en un centre de menors.Per tot plegat, la fiscalia demana 15 anys de presó a la dona per un suposat delicte d’incendi amb risc per a la vida o la integritat física de les persones, en concurs ideal amb un delicte d’assassinat en grau de temptativa, a més dels tres delictes lleus de lesions pels quals demana 630 euros de multa, i el pagament de les costes judicials. El ministeri públic aprecia l’atenuant analògic de consum de begudes alcohòliques. A més, les analítiques fetes a la dona també van apuntar la presència de cocaïna i de derivats del cànnabis.Pel que fa a la responsabilitat civil, la fiscalia demana que la dona pagui una indemnització de 17.340 euros a l’exparella per les lesions, i de 60 euros per a cadascun dels tres veïns intoxicats per fum. A més, vol que aboni 31.023 euros a l’entitat propietària del pis i 8.954,97 a la comunitat de propietaris pels danys ocasionats pel succés.Per la seva banda, l’advocat de la defensa, Ramon Martínez, demana l’absolució de la dona perquè no s’ha pogut acreditar que fos ella qui va calar foc al pis. Segons l’advocat, la principal prova de càrrec és una veïna que va sentir com es trencava la finestra. Alternativament, el lletrat sol·licita 3 anys i 8 mesos de presó per un suposat delicte d’assassinat en grau de temptativa en concurs amb un delicte d’incendi, amb l’atenuant molt qualificada de drogoaddicció, atès que la dona havia consumit alcohol, cànnabis i cocaïna en el moment dels fets.El judici continuarà dijous i divendres amb la declaració de diversos testimonis, policies i pèrits, mentre que la processada serà l'última a declarar.