Torna a Reus Mr Game amb una trentena de videojocs i 10 tornejos

Aquesta és la segona edició de l’única fira de videojocs de la demarcació

Actualitzada 05/11/2019 a les 19:47

Més d'una trentena de jocs i 10 tornejos

firaReus acull aquest cap de setmana Mr Game, una fira que combina videojocs i activitats d’oci com xerrades, tornejos i concursos, per a crear un esdeveniment d’oci digital complet.Mr Game és una fira que organitza l’empresa Vima Events amb la col·laboració de firaReus i està vinculada al sector tecnològic, un àmbit estratègic a la ciutat. De fet l’edifici Tecnoparc és la seu del Clúster TIC, que aplega 46 empreses tecnològiques, bàsicament de Reus i el Camp de Tarragona, les quals sumen més de 1.500 treballadors i una facturació de més de 1.000 milions d’euros.La regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès, ha assegurat que «aquesta fira està vinculada a un àmbit estratègic de la ciutat com és el TIC i volem que serveixi també per a fomentar vocacions professionals en un sector que està en creixement». Es calcula que al tancament de 2019 el sector dels videojocs serà la primera indústria cultural, amb una facturació de 135.000 milions d’euros.Actualment un 54% dels habitants de la Unió Europea juga a videojocs. La mitjana d’edat dels jugadors de videojocs, se situa entre 31 i 36 anys.A Mr Game, els aficionats als videojocs podran jugar a més d’una trentena de videojocs i competir en 10 tornejos organitzats per enguany (LOL, DRAGON BALL Z FIGHTER, MARIO KART, FIFA20, JUST DANCE20, GRAN TURISMO, SUPER SMASH BROS i donada l’alta demanda de la primera edició, hi haurà també 2 tornejos de FORTNITE).La inscripció als tornejos es realitzarà a firaReus mitja hora abans de cada torneig. Pel que fa als videojocs, una de les novetats importants serà el joc Death Stranding, l’últim llançament de Hideo Kojima, al qual també es podrà jugar a la fira Mr Game.Des de la direcció de Mr Game, Macarena Masip, ha posat en relleu el fet que «hi haurà tornejos en totes les zones de la fira: l’àrea PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, Simuladors, Realitat Virtual i per als més veterans, enguany, amb motiu del 30è aniversari de Tetris, també hi haurà tornejos d’aquest videojoc a la zona ARCADE».A l’àrea de videojocs, a més dels més coneguts del mercat i que tenen més demanda, enguany l’organització ha introduït un videojoc amb realitat augmentada, tematitzat en la Guerra de les Galàxies, en el qual es podrà lluitar amb una espasa làser i també l’ultimate Game PAss de Xbox, on es podrà jugar a la carta i escollir entre més de 100 videojocs.Pel que fa a la formació, l’Escola Elisabeth de Salou impartirà un taller d’iniciació per a crear un joc 2D amb Game Maker Studio.Dissabte hi haurà sessió de música amb sortejos i regals a càrrec de Jordi Plans de Flaixback i diumenge es tancarà amb el concurs Cosplay, on els personatges de videojocs cobren vida i es premien les millors disfresses i actuacions.Igual que a la primera edició, hi haurà estands amb accessoris i complements vinculats a l’oci digital.Des de l’organització de Mr Game s’ha volgut destacar el suport rebut des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i també agrair la col·laboració i patrocini de BEEP, AUTOXANDRI, DEEP GAMING o HIDITEC i la seva confiança en el projecte.Des d’ara i fins a finals d’any, firaReus té programades diverses activitats vinculades amb el sector TIC. Després de Mr Game, el 26 de novembre firaReus acull una jornada dedicada al món de la impressió 3D i a finals d’any una fira de robòtica educativa, CatBot, que també celebrarà enguany la seva segona edició.El preu de l’entrada a Mr Game és de 8 € el divendres i 10 € el dissabte i el diumenge.